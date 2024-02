En Armenia, biólogos de la Uniquindío hallan diminuta y nueva especie de hormiga

Armenia

En el Quindío jóvenes biólogos de la universidad del Quindío identificaron nueva especie de hormiga que solo mide 3 milímetros y de la que no se tiene descripción en Colombia

Estamos hablando de la Rhopalothrix mandibularis, del género Rhopalothrix para Colombia cuyo artículo científico fue publicado en la reconocida revista científica ZooKeys denominado “Las hormigas del género Rhopalothrix Mayr, 1870 (Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) en Colombia”

El encargado de esta investigación fue Andrés Felipe Grajales Andica es biólogo de la Universidad del Quindío y magister en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara, bajo la dirección de la profesora Delly Rocío García Cárdenas, docente del programa de Biología del alma mater, en el marco del proyecto Ecociudad.

El joven biólogo manifestó que durante cuatro años se llevó a cabo la investigación donde utilizó un estereoscópio de solo 20x (que es una capacidad de amplitud del equipo muy baja) e hice la identificación de las hormigas, las cuales eran demasiado pequeñas, cerca de 5 milímetros.

Andrés Felipe Grajales Andica agregó “una de estas hormigas fue bastante particular porque no cuadraba con las claves taxonómicas (que son guías para la identificación de las especies) ni con fotografías de portales especializados. Ese fue nuestro primer indicio de que podría ser algo nuevo, y después nos contactamos con el doctor Roberto José Guerrero, especialista en hormigas en Colombia, y confirmó que era una especie aún no descrita para la ciencia. Por lo tanto, comenzamos un proceso de colaboración para hacer la descripción formal de la especie y su publicación.

Características de la hormiga encontrada en Armenia

Esta hormiga es bastante particular, mide aproximadamente 3 milímetros, es muy pequeña. Se diferencia de otras hormigas de su género por su mandíbula (de allí su epíteto específico, Rhopalothrix mandibularis) que es más larga que otras especies del género.

Foto Cortesía Uniquindío Ampliar

Donde la encontraron

La podemos encontrar en los fragmentos de bosque y de guadua de Armenia, por ejemplo: en el Parque de la Vida, el bosque del Sena Agropecuario, los fragmentos de los bosques que están atrás del conjunto residencial Yulima, el colegio Inem y la Universidad del Quindío.

Llamado a las autoridades

Andrés Felipe Grajales Andica es biólogo de la Universidad del Quindío y magister en Ciencias en Manejo de Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara hizo un llamado a las autoridades competentes (Corporación Autónoma Regional del Quindío, la Uniquindío, la alcaldía de Armenia y la Gobernación del Quindío) para que se fortalezcan los esfuerzos de investigación para conocer la especie, su biología y su impacto en la biodiversidad.