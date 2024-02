Paloma Pechimorada fue avistada por primera vez en zona rural de Génova, Quindío

Armenia

La historia está en el Quindío, donde un guardabosque avistó una paloma pechimorada una especie que no estaba reportada en ese departamento y raramente vista en Colombia.

La historia de la observación es de Sergio Raúl Cruz, guardabosques que está encargado con la Fundación ProAves de Colombia sobre la Reserva El Mirador en zona rural del municipio de Génova en lo alto de la cordillera del Quindío y relató “cuando voy llegando a la reserva del mirador en un sitio a la orilla del camino a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar en una zona de los chusques del bambú, así se le llama la planta que le gusta esta especie sí es de la tortolita de pechimorada su nombre científico Paraclaravis mondetoura.

El guardabosques agregó “resulta que yo iban a hacer una de mis monitoreos que hago habitualmente en la zona cuando escuché un canto por ahí a la orilla del camino, pero ese canto no me era familiar en se me hizo como muy extraño porque no lo había escuchado antes pero no podía ver nada se veía con un poco la dirección donde estaba cantando pero no veía nada entonces decidí grabar el canto es una forma de poder identificar también las aves entonces eso es y eso se quedó así me quedé con la duda ya después hicimos la investigación a través de la ornitóloga de ProAves y confirmamos que se trataba de una nueva especie que no está registrada en la zona para quien Dios es un nuevo reporte cosa que nos sorprendió.

Paloma Pechimorada Foto Cortesía Sergio Raúl Cruz, guardabosques Ampliar

Sergio no se quedó con la duda de poder avistarla y volvió al lugar hasta que por fin le logró varias fotografías y confirmaron que era esta especie que es muy rara en Colombia, solo se da conocen cinco registros en algunos departamento y añadió “entonces ya entramos a ese grupo con el departamento del Quindío y lo que pasa es que tiene unos hábitos muy complicados, somos muy restringidas, solamente donde encuentra esta especie de bambú que le dicen chusque todo esta especie le gusta comer la semillita y le gusta meterse por dentro de bosques muy espesos donde nadie la ve prácticamente y el acceso para entrar a explorar, es muy complejo”

“Es más lo que se oye que lo que se ve, entonces es una especie muy compleja para el tema de avistamiento, pero tenemos la fortuna de que, con mis habilidades, pues pudimos lograr este registro” dijo el guardabosque, Sergio Raúl Cruz.

Conservación

Para el tema de conservación hay que trabajar un poquito más, porque como en estas esta especie se conoce muy poco, hay que entrar a analizar un poco más sobre su comportamiento y qué tan ligada hasta el chusque sabemos que se alimenta al chusque lo que pasa es que hay pocas zonas donde se encuentra esta especie de planta, entonces hay que entrar a investigar un poco más sobre el tema y exactamente, cómo se relaciona bien con las este tipo de planta y ya hice procederá atrás de prueba, es mirar a ver de qué forma se crea un proyecto para el tema de conservación. Entonces de momento queda como en plan de estudio, pero como se da cuenta es un uno de los importantes reportes para el gremio ornitológico de nuestro departamento da mucha felicidad saber que este tipo de especies”

