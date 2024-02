Alianza supera a un irreconocible Medellín y ahonda su crisis

Alianza FC superó de principio a fin a Independiente Medellín en el juego válido por la fecha 8 de la Liga colombiana. El conjunto de César Torres se impuso 2-0, ante su público en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar y ahondó la crisis de resultados que se encuentra viviendo el cuadro antioqueño, que no discute a Alfredo Arias en el cargo.

El conjunto local salió avasallante a pisar el área rival y generar aproximaciones. Apenas comenzando el encuentro, sobre el minuto 2′, Emerson Batalla cobró un tiro de esquina que rechazó en el primer palo la defensa del Poderoso, el balón le volvió a quedar a él y lanzó un centro que anticipó de manera perfecta Pedro Franco, para de cabeza mandarla a guardar.

Los dirigidos por Alfredo Arias no se encontraban en la cancha y se vieron superados en todas las facetas por los valduparenses. Además, comenzaron a llenarse de tarjetas, uno de esos fue Luis Manuel Orejuela, que vio la cartulina al minuto 6.

Genialidad de Mayer Gil y DIM se queda con uno menos

Sobre el 13′, el marcado con el número 26 se inventó una jugada mágica, luego de dejar en el camino a varios rivales a punta de gambeta y creatividad, para luego sacar un latigazo desde fuera del área que se metió en el palo izquierdo del arquero Éder Chaux.

Luis Manuel Orejuela salió reemplazado al minuto 18 para darle ingreso a Jhon Vásquez, en un intento del técnico uruguayo de acomodar y darle otra cara al equipo, sobre todo con peso ofensivo y un jugador desequilibrante como el ex Deportivo Cali.

Para terminar de rematar el irreconocible primer tiempo del cuadro antioqueño, sobre el minuto 40′ Brayan León Muñiz se fue expulsado luego de una agresión sin balón. Tras acudir al VAR, el juez central se percató del pisotón malintencionado del delantero contra Cristian Blanco. Segunda tarjeta roja en el campeonato para el atacante de 23 años.

Yairo Moreno y otro penal desperdiciado

Arias le dio ingreso a dos jugadores para el complemento. José Aja tomó el lugar de José Ortiz y Baldomero Perlaza el de Pablo Lima, buscando equilibrar las cargas y comenzar a generar aproximaciones. En una llegada al área, Royscer Colpa terminó cometiendo una imprudencia contra Yairo Moreno en el área y tras la revisión en el VAR, se decretó penal, pero una vez más, Yairo no pudo cantar gol, ya que el portero Pier Grazziani atajó el cobro. Segundo cobro desde los once pasos que no puede convertir.

Medellín nunca se encontró en el partido por más variantes a las que recurrió, Alianza estuvo cerca del tercero con un remate de Michael Rangel que pasó muy cerca del palo izquierdo de Chaux. La afición del conjunto local le terminó cantando el popular ‘ole’ y el DIM con 9, pues Jhon Palacios también vio la roja al 90+4.

Alianza sumó su segundo triunfo del campeonato y llegó a ocho unidades, tras dos empates y otras cuatro derrotas. En el próximo duelo se medirá contra Fortaleza en Bogotá.

Del otro lado, Medellín sigue pasando por un lamentable torneo, pues acumula los mismos 8 puntos de 24 posibles, con solo dos victorias. No conocen el triunfo hace cuatro juegos y se ubican en la casilla 18. El siguiente encuentro será contra Deportivo Pasto.