Presidente del DIM aclaró el tema Luis Sandoval: “Quisiéramos que él llegara al club”

El nombre de Luis ‘Chino’ Sandoval se relacionó con el Independiente Medellín en los últimos días luego de que algunos medios de comunicación informaran que el jugador, que pertenece al Deportivo Cali, tenía un preacuerdo con el cuadro antioqueño para vincularse a mitad de año. Dicha situación generó controversia, pues el delantero también tiene oferta para renovar el contrato con el cuadro azucarero.

En diálogo con Deportes Caracol del sábado, el presidente del DIM, Daniel Ossa, se refirió al tema y negó que existiera un precontrato, aunque reconoció que el deseo de la institución es poder contar con Sandoval, quien hace parte de una carpeta de delanteros para mediados de año.

“La postura nuestra es sencilla. En carpeta tenemos tres opciones y él está en esa carpeta, consultamos condiciones con su representante, como era el tema contractual y se junta con una no renovación y quedamos entredicho. Él tiene un tema por solucionar y lo de nosotros es solo una pregunta de un jugador que es vistoso, importante, y que en algún momento quisiéramos que él llegara a la institución”, aclaró al respecto, aludiendo a solo una consulta con el agente del futbolista.

“Eso no se ha hecho por parte de Independiente Medellín”, comentó sobre el supuesto precontrato. “Medellín viene trabajando de una manera anticipada, estamos mirando qué podemos para junio y para diciembre, porque la responsabilidad es el grupo que ya hay. La responsabilidad de los directivos es mirar qué podemos ir haciendo”, añadió.

Respaldo rotundo a Alfredo Arias

“Para nosotros, las conclusiones es que tenemos un técnico que arranca para el segundo semestre del 2023, hacemos un excelente todos contra todos, rompemos récord en el Atanasio, ganamos cuatro clásicos, ganamos la llave del cuadrangular, nos consideraban la cenicienta y no logramos el título. El profesor Alfredo se ha ganado, con argumentos, continuar en la institución. La ilusión de directivos era llegar a una final muy rápido y lo logró en el primer semestre. No arrancamos bien, válido, tenemos que superar un tema de puntaje, pero el profesor Alfredo Arias es muy cercano a la institución, podemos hablar y debatir. Hemos tenido técnicos más complicados, con comunicación casi nula. El profesor Alfredo Arias goza de un respaldo absoluto. Nosotros no estamos buscando (DT), nos gusta su metodología y le decimos que esto lo sacamos adelante juntos. En dos o tres fechas vamos a estar superando el tema y no vamos a volver a hablar de la continuidad del profe”.

“Nosotros tenemos un comité de seguridad y de crisis, el de seguridad está con entidades municipales y el comité de crisis está la jurídica, comunicaciones y presidencia. Abordamos el tema y empezamos a indagar qué estaba pasando, si era una amenaza, porque el compañero que emite el Twitter lo hace de manera irresponsable, concluimos que es un hostigamiento fuerte en redes sociales y él lo estaba sintiendo en la cancha. Lugo pasa a la esposa y para nosotros emitir un concepto de amenaza es algo más grave, eso tiene graduaciones, cuándo es hostigamiento cuando se consiguen el teléfono del jugador. Emitimos un comunicado, se lo mandamos a él y necesitábamos bajarle la tonalidad al Twitter que sale en ese momento, el profe concuerda que era mejor dejarlo”.

La iniciativa de conversar con los aficionados

“Es una linda experiencia de poder mostrar, de manera sencilla, qué está pasando dentro de la institución, cómo se está manejando y empezar a resolver inquietudes que la gente tiene. Hemos notado que, al momento de emitir una opinión en redes sociales, ver que hay personas que no manejan la información y buscan desinformar o que sin mentiras quien ganar likes, es una oportunidad de traer a los hinchas, de hacernos cercanos. Es un espacio que yo manejo para que las personas puedan saber lo que pasa en el club, todos los que han considerado que no hay proceso, que desbaratamos el equipo, les contamos todo. Ha sido una bonita oportunidad y lo delegamos, conversamos con una pola”.