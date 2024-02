Jaime de La Pava habló sobre el futuro de Luis Sandoval: esto dijo

Deportivo Cali sufrió su segunda derrota en el presente campeonato, tras ser superado 1-0 por Independiente Santa Fe en el estadio El Campín, por la sexta fecha del fútbol colombiano. El juego se definió con un gol de Hugo Rodallega, exjugador azucarero, en los últimos minutos.

Además de la derrota, uno de los temas que generó gran revuelo y preocupación entre los aficionados del equipo durante este martes fue la situación del atacante Luis Sandoval, de quien se dijo tendría ya un preacuerdo con el Deportivo Independiente Medellín. El técnico del equipo vallecaucano, Jaime de La Pava, se refirió al respecto.

“Yo en ese aspecto no conozco detalles, lo único que sé es que Luis está concentrado y está netamente con el objetivo de estar con la institución. Ya el desarrollo de lo que pueda generar, temas legales y administrativos, pues no me corresponde”, comentó el entrenador barranquillero.

Y añadió, dando una luz de esperanza a los aficionados: “él tiene contrato hasta mitad de año y lo que sé es que se está en el desarrollo de la renovación del contrato. Es muy importante que el jugador tenga la tranquilidad y la concentración necesaria al 100% de que esas situaciones estén definidas, para nosotros también es muy importante”.

“Ya Juan Córdoba logró solucionar esa parte, pero esos son detalles que le corresponden a la parte dirigencial, hay una variable que es la económica que es la que manejan ellos y esperemos que las cosas puedan llegar a buenos términos”, concluyó al respecto.

Deportivo Cali suma ocho puntos y parcialmente continúa en el grupo de los ocho mejores, posición que podría perder al terminar la sexta fecha. El equipo tendrá un duro partido el próximo viernes, cuando reciba a Atlético Nacional en uno de los clásicos de la jornada.