Alfredo Arias: “Se ha institucionalizado en este país amenazar jugadores”

El partido entre Independiente Medellín y Fortaleza válido por la fecha 7 de la Liga colombiana, que terminó con empate 2-2, se desnaturalizó desde la previa luego de que el club antioqueño diera a conocer que el futbolista José Aja había sido desconvocado producto de amenazas que tanto él como su familia habían recibido en los últimos días. Ante esta situación, el uruguayo, estaría considerando dejar la institución.

En rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador Alfredo Arias se refirió a esa situación y aseguró que, por más cariño y aprecio que le tiene a Colombia, criticó que se haya “institucionalizado” el hecho de amenazar a futbolistas, pues no es la primera vez que pasa.

“Lo de Aja da tristeza. Yo me he encontrado y saben lo que agradezco a este país por darme trabajo y cobijado junto a mi familia. Especialmente se ha institucionalizado en este país amenazar jugadores. Llevar más allá del juego, porque este no es el primer caso, nos podemos hacer el distraído. Me ha pasado que he pedido jugadores y me dicen que no quieren volver ¿No es triste eso? Si alguien se pudiera poner en el lugar del otro”, lamentó el uruguayo.

Por su parte, aseguró que no solo pasa con los jugadores del extranjero, sino también con los propios colombianos. “Está bien cuando nos insultan si jugamos mal, pero cuando se transgrede y se llega a limitarle a un ser humano, a su familia, que pueda trabajar, lo que dignifica a un ser humano. Esto es un trabajo y nos es fácil estar acá, hay millones que quieren estar acá. Me da tristeza los pocos, porque me imagino que no son los más. Yo veo la gente en la calle y la veo buena en este país y digo ‘ojalá nosotros allá (Uruguay) tuviéramos la energía que tienen ustedes’. Tan creyente que es este país”, agregó.

“En algún momento vamos a tener que hacer algo, no le pasa solo a un jugador extranjero, también le pasa a los colombianos. Normalizamos esto y creo que en algún momento debemos empezar a hablar, porque esos poquitos que son anónimos no nos gobiernen a todos, nos hagan daño a todos. Para mí es muy triste lo que nos pasó y no puse de excusa que jugamos mal por eso, jugamos mal porque es responsabilidad mía. Pero hay otros que deben mejorar algunas cosas y tiene que ver con lo que hablé recién”, complementó al respecto de la situación.

Sobre el empate ante Fortaleza

Mal inicio de partido: “Lo primero es decir que arrancamos a jugar ese partido en un clima muy especial. Aunque uno quiere soslayarlo y que no ocurra, todos somos seres humanos y estamos cumpliendo un trabajo del que queremos hacer lo mejor posible. Pero a veces este trabajo tiene la particularidad de que el rival también hace lo suyo. Arrancamos muy mal, nos pusimos en una situación muy difícil, dimos el paso para estar peor y a eso le agregamos un penal errado, cuando nos podía levantar”.

El segundo tiempo: “Acá viene lo que quiero destacar, la valentía de mis jugadores. Poniendo todo en cancha, poner todo no quiere decir salir a pegarle a los rivales. Ya tengo bastante con dirigir un equipo para dirigir las tribunas. Me gustaría que nos canten ‘pongan más juego’. Todos superaron una situación difícil, no es fácil superarla y eso nos tiene que fortalecer y desde ahí apoyarnos para volver a creer y jugar mejor. Si no juegas bien pasa lo que está pasando. Todo parte del nerviosismo y la inseguridad y que ojalá a partir de hoy lo podamos corregir y yo quiero que mi equipo juegue mejor”.