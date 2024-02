Un motociclista disparó contra un agente de tránsito en Ibagué

Ibagué

El coronel Jesús Prado, comandante de los agentes azules de tránsito de Ibagué, confirmó que un motociclista atentó contra la humanidad de uno de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad.

Los hechos sucedieron a la altura de la calle 85 con Quinta “Los agentes estaban haciendo los controles de ley de acuerdo con la actividad del día sin carro y sin moto, al observar que venía un motociclista sin placa fue interceptado por uno de los agentes”.

Según Prado, el conductor de la moto sacó un arma y disparó contra el agente, pero no logró impactarlo, situación que desencadenó en una persecución que terminó cuadras más adelante sin la detención del sujeto.

“Desafortunadamente hemos tenido agresiones por falta de tolerancia de los ciudadanos, nosotros estamos es controlado lo que nos ordena el Código Nación al de Tránsito, los documentos de porte obligatorio, como son la revisión técnico-mecánica y el seguro obligatorio, muchas de estas personas no cumplen y en vez de aceptar tratan de agredir al personal”, aseguró Jesús Prado.

A la vez manifestó que en los últimos años son 14 agentes los agredidos, solo en el 2024 las cifras indican que son tres “La gente se viene a reclamarle al agente de tránsito por cumplir con el deber”.

Finalmente, el coronel Prado, sostuvo que, la ciudadanía debe entender que los agentes de tránsito cumplen con su deber “Nosotros no somos los culpables de que los ciudadanos no porten los documentos de ley o no usen el casco como se debe portar, por esa situación tenemos agresiones diarias”.