Resoluciones contradictorias de dos ministerios afectarían venta de vehículos en Colombia

Colombia

Comercializadores de vehículos en Colombia manifestaron su preocupación por dos resoluciones una del Ministerio de Ambiente y otra del de Minas, que resultan contradictorias y pondrían en riesgo la venta de entre 16.000 y 19.000 autos, entre estos camionetas y camiones de carga liviana y mediana.

Una de estas resoluciones exige que para enero de 2025 los motores de estos carros tendrán que cumplir con unas emisiones de contaminación de acuerdo con el marco europeo Euro6C, pero la otra, dicta que el combustible necesario para estos solo estaría disponible en el país casi un año después.

Frente a esto, Eduardo Enriques, viceministro de Transporte dijo a Caracol Radio que efectivamente se han reunido con gremios y sectores automotrices, que les han manifestado su preocupación. Pero dice que de momento se está desarrollando un plan, sin mencionar cuál es, para que se pueda resolver esta situación a tiempo.

“Hay un temor por parte del sector en el que este tipo de combustibles no está listo para la implementación en los vehículos de nuestro país. Pero lo cierto es que nosotros dentro de este ejercicio, entendiendo las dinámicas de un combustible para los vehículos Euro6 pues también tenemos que estar en ese constante desarrollo de todas las tecnologías que hoy tenemos implementadas para que esto no suceda. Para nosotros es fundamental la entrada en vigencia de este tipo de vehículos”.

El viceministro señaló además que todo está en manos del ministerio de Minas y Energía junto con el Ministerio de Hacienda, por lo que esperan un acuerdo entre ambos sectores y los gremios para dar con una solución.

Sin embargo, en vista que desde el Gobierno no se tiene una solución concreta, Oliverio Enrique García, presidente de Andemos, aseguró que ya se están adelantando conversaciones con Ecopetrol, esto para que se corra 11 meses lo que sale estipulado en la resolución 40103, que es la que establece los requisitos de calidad del combustible Diesel para los vehículos en cuestión en el país.

Es decir, lo que se busca es que el combustible que se requiere no llegue al país a partir de diciembre de 2025, sino que el proceso sea parejo y se obtenga, junto con los vehículos, desde enero de ese mismo año.

“Ya le pedimos una cita al director de hidrocarburos, donde la vamos a entregar la carta haciendo la solicitud formal para que lo que sale estipulado en la resolución se corra 11 meses para no tener problemas. Lo que estamos buscando y pidiéndole al Gobierno es que haya una armonización entre las normas de emisiones y la calidad del combustible”.

Aun así, acá surge otro inconveniente y es que desde el gremio indican que es necesario que esta fecha se resuelva antes de mitad de este año, esto debido a que los pedidos de vehículos se hacen con 6 meses de anticipación y los fabricantes revisan qué combustibles están disponibles en el país y de acuerdo con esto, deciden si se vende o no el producto.

“El problema es que los fabricantes miran el combustible que está disponible en el país y con base en eso toman una decisión frente a si liberan o no liberan el producto. Si ellos ven que el combustible no es apto para el desempeño de los motores, no te liberan el producto”.

Entonces, ahora se está a la espera de que Ecopetrol logre llegar a un acuerdo, a una armonización, con los ministerios de Minas y Ambiente para así conseguir modificar la fecha estipulada en esta resolución, pues, aunque aseguran que no todas las marcas se verían afectadas, la comercialización y el funcionamiento de vehículos, camionetas y camiones de carga liviana y mediana, quedaría en jaque en el país.