¿Qué va a pasar con las reformas del Gobierno este semestre?: Esto dicen los congresistas

El periodo legislativo que arrancó el 16 de febrero será fundamental para las reformas sociales del Gobierno. Las de Salud y Pensiones se jugarán sus últimas cartas en el semestre, dado que tienen que aprobarse por completo antes del 20 de julio, y la Reforma Laboral, aunque tiene una legislatura adicional, también cuenta con un panorama complicado en el Congreso.

En Caracol Radio consultamos a congresistas de distintos partidos y corrientes políticas sobre cómo está el ambiente y qué creen que va a pasar en estos proyectos en el periodo legislativo.

El representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón aseguró que “las reformas sociales del presidente Petro en este semestre van a llegar hasta donde el pueblo le haga entender al Congreso la importancia de estas reformas. En ese sentido, si el pueblo que quiere reformas es superior a los privilegiados que quieren que todo siga igual, vamos a lograr unas reformas para que tengamos derechos de verdad”.

La congresista del Partido Verde Katherine Miranda consideró que “en la Pensional se va a llegar a un consenso de 1.5 salarios, y con eso el Gobierno va a poder sacarla. En la Laboral no se tiene futuro hasta tanto no introduzcan algo muy importante, que es la generación de empleo. Y la de Salud, yo de corazón espero que se hunda”.

En cierta medida coincidió el representante de La U Víctor Salcedo, quien señaló que actualmente “la Reforma Pensional es la que menos tiene tropiezos. Veo a la de Salud con dificultades, y a la Laboral despegando de la Comisión Séptima de Cámara, con un bloque sobre derechos colectivos inconveniente”.

El liberal Juan Carlos Losada anticipó que “las reformas van a tener muchos problemas en esta legislatura. Yo tengo la sensación de que en el Senado no va a pasar la Reforma a la Salud; me parece y además espero que sea así. Por otra parte, la Reforma Laboral creo que va a tener dificultades; puede que avance un poco más porque es menos presurosa en términos de los tiempos. Y creo que la Reforma Pensional necesita algunas modificaciones; si bien es necesaria para nuestro país, tampoco la va a tener fácil en el Congreso”.

También se pronunció el representante de Cambio Radical Julio César Triana, asegurando que “si no hay mermelada, si no hay interferencia del Gobierno en el Congreso, es evidente que las reformas a la Salud y a las pensiones están condenadas a morir en los próximos cuatro meses. Podrá sobrevivir en la Cámara la Reforma Laboral porque tiene todavía la alternativa de una legislatura más”.

Para el congresista del Centro Democrático Andrés Forero el panorama es similar. Dijo que “si se termina adoptando el texto de la senadora Norma Hurtado (ponencia alternativa) en la Reforma Pensional es muy posible que termine siendo aprobada. En el caso de la Reforma a la Salud todavía guardamos las esperanzas de que se hunda en la Comisión Séptima o en la plenaria del Senado, pero si llega a ser ley de la República estamos con la convicción de que la va a tumbar la Corte Constitucional. En el caso de la Reforma Laboral, con varias supresiones y artículos hundidos, posiblemente llegue al segundo debate”.

El representante conservador Jorge Quevedo, quien ha tenido algunos problemas con su partido por apoyar algunas iniciativas del Gobierno, dijo que “las reformas están en discusión. Hay gente que piensa que efectivamente no van, que no van a salir, y hay quienes creen que efectivamente son reformas que las necesita el país. Este es el recinto de la democracia, donde hay que discutir y avalar lo que está bien y le convenga al país, y lo que no, efectivamente hay que negarlo”.

La Reforma a la Salud está a la espera de su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado; la Reforma Pensional también está en esa corporación, pero en la plenaria, lista para su segunda discusión; mientras tanto, la Reforma Laboral está en medio de su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara.