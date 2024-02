Efraín Cepeda renunció a la presidencia del Partido Conservador

El senador Efraín Cepeda, a través de una carta, anunció su renuncia a la presidencia del Partido Conservador, en medio de versiones que señalan supuestamente la nueva ministra del Deporte, es cuota política que un grupo de congresistas, algo que negó al señalar que ella no representa al partido.

Cepeda aseguró que asumió “el desafío de liderar el Partido Conservador en un momento de confusión institucional, porque entendí que había un deseo mayoritario de luchar por recuperar la dignidad de la colectividad, así como los principios y valores que la han regido desde sus orígenes, y que eran reclamados en ese momento por las bases conservadoras”.

Añadió que durante este tiempo el partido se declaró en independencia al Gobierno, una postura que dice que fue acogida por los militantes, lo que, a su juicio, se vio reflejado en las pasadas elecciones.

La carta señala:”…He decidido presentarle mi renuncia al Directorio Nacional Conservador, agradeciéndole la confianza que me entregaron y con la convicción profunda de que no fui inferior al reto que me plantea la coyuntura que atraviesa el país”, aseguró Cepeda en la misiva.

Previo a dar a conocer su renuncia, en la mañana de este miércoles, Cepeda había señalado que la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López, no representaba al Partido. También manifestó que la institucionalidad de la colectividad se mantiene firme en sus reparos a las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro

“Nosotros tenemos unas posiciones frente a las reformas, si notamos por algún momento que se quieren modificar esas posturas, teniendo en cuenta que hay un nombramiento, pues tendremos que ir a bancada y si la quieren modificar, ya no será bajo la presidencia de Efraín Cepeda”, había señalado