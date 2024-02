“No representa al Partido Conservador”: Efraín Cepeda sobre nueva MinDeporte

Colombia

Ante las versiones que señalan que la nueva ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos, sería cuota política del conservatismo, el presidente de ese partido, Efraín Cepeda, aseguró que ella no representante a la colectividad y agregó que “al nombrar esta persona no sé cuál es la intención del Gobierno”.

“No conozco a la doctora, no conozco su hoja de vida, no conozco su procedencia, pero afirmo nuevamente que no representa al Partido Conservador”, dijo Cepeda al ser consultado por el tema.

El senador aseguró que la institucionalidad del partido se mantiene firme en sus posturas frente a las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro.

“Nosotros tenemos unas posiciones frente a las reformas, si notamos por algún momento que se quieren modificar esas posturas, teniendo en cuenta que hay un nombramiento, pues tendremos que ir a bancada y si la quieren modificar, ya no será bajo la presidencia de Efraín Cepeda”, señaló.

El Partido Conservador actualmente está en la independencia frente al Gobierno y ha expresado su oposición a la reforma a la salud y también reparos a la pensional.