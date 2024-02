Juegos Panamericanos: señalan a MinDeporte (e) de ser responsable de no girar recursos

Colombia

Durante el debate de moción de censura a la saliente ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, en la plenaria del Senado, el senador Mauricio Gómez Amín señaló que el secretario general de esa cartera, Luis David Garzón, es el “directamente responsable” de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos.

“Este señor Garzón que hoy es el ministro hasta que se posesione la nueva ministra, no giró los recursos porque desconocía que el contrato que el contrato se trataba de derecho privado y no público. El señor pensaba que a Panam Sports lo regía el derecho público y eso necesitaba pasar por el Congreso de la República, el señor secretario general, hoy ministro encargado desconocía que a Panam lo rige el derecho privado y desconocía que la relación de Colombia con Panam no pasa por el Estado de Colombia, pasa por el Comité Olímpico”, aseguró el senador Liberal.

El congresista aseguró que la pérdida de los Juegos Panamericanos le hizo un gran daño a la Costa Caribe y al país.

“Lo que sucedió es que se cometió un daño irreparable contra Barranquilla, contra el Atlántico, contra la Región Caribe y contra el País”, agregó.

En desarrollo…