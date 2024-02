9 de cada 10 abortos hechos por Profamilia se dieron antes de la semana 12 de gestación

Colombia

Hoy se cumplen dos años Sentencia C–055 de 2022 de la Corte Constitucional bajo la cual se despenaliza el aborto hasta la semana 24 de gestación en Colombia. A propósito, desde Profamilia aseguran que 9 de cada 10 abortos realizados por la organización, se dieron antes de la semana 12 de gestación.

De hecho, esta cifra indica que el 92% de los procedimientos se llevaron a cabo con medicamentos y los abortos realizados después de la semana 24 de gestación, corresponden únicamente al 0.7%. Además, señalan que entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, Profamilia a través de su IPS, registró un aumento del 18.7% en el número de procedimientos.

“Se ha trabajado en ciudades no centrales para lograr que se conozca la decisión y también sabemos que el acceso al aborto ha aumentado, lo que quiere decir que todas esas personas que estaban accediendo al aborto en la clandestinidad ahora lo están haciendo en el sistema de salud”, indicó Catalina Martinez, vicepresidenta del centro de Derechos Reproductivos e integrante del movimiento Causa Justa.

Sumado a esto, tras la despenalización del aborto hasta la semana 24 en 2022, desde Jacarandas se habilitó una línea especial a través de la cual 10.033 personas han preguntado cómo y en dónde acceder a un aborto. Frente a esta cifra, indican que el 59% de las mujeres que han acudido a la línea pertenecen a los estratos 1 y 2; el 39% son de estrato 3 y 4 y el 2% son de estrato 5 y 6.

“Las mujeres que acompaña Jacarandas tienen una experiencia positiva gracias a esa información que tenemos. Las mujeres que no están acompañadas por Jacarandas sin duda enfrentan barreras porque sabemos que hay muchos hospitales públicos, muchas EPS, que no están haciendo bien la implementación, que cuestionan la decisión de las mujeres de interrumpir el embarazo. Entonces yo diría que las barreras aumentan cuando no se tiene la información adecuada”, señaló Viviana Bohórquez, directora de Jacarandas.

De hecho, aseguran que la principal barrera que sigue persistiendo es la desinformación, pues las mujeres siguen sin saber a dónde acudir para acceder a un aborto gratuito.

“La principal barrera documentada por Jacarandas que enfrentan las mujeres y personas gestantes en Colombia es la desinformación en torno al acceso al aborto o barreras de calidad del servicio. Todas las personas que escriben a la Línea tienen preguntas inicialmente relacionadas con el acceso al servicio. Hay un desconocimiento reiterado de las obligaciones del sistema de salud, el rol de las EPS en garantizar la atención y, en general, sobre cuáles son los estándares de atención”.

Sumado a esto, desde Jacarandas indican que las barreras también evidencian que el Estado, particularmente a través del Ministerio y las secretarías de salud, no está haciendo los esfuerzos suficientes para garantizar el acceso y la calidad del servicio de las mujeres y personas gestantes en todos los municipios de Colombia. Por ende, señalan que es clave que se de cumplimiento con todos los estándares constitucionales y legales vigentes.