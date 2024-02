Presidente de Jaguares: “Dimayor no puede seguir perjudicándonos para beneficiar a otros”

Jaguares venció sin problema a Once Caldas / Colprensa

No cesa la problemática respecto al duelo liguero entre Atlético Nacional y Jaguares, válido por la octava jornada del fútbol colombiano. En un principio, la Dimayor había programado dicho partido para el jueves 22 de febrero, pero a raíz de la participación antioqueña en fase precia de Copa Libertadores, el duelo terminó siendo aplazado para el 27 de marzo.

A raíz de lo anterior, Jaguares, en cabeza de su presidente Nelson Soto, emitió un comunicado criticando duramente a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Allí, Soto se queja del repentino cambio de fecha y hace alusión al acuerdo realizado en la Asamblea, en el cual solo se podía aplazar un compromiso liguero si ambos equipos lo acordaban.

“Jaguares no aplazará dicho encuentro y exijo se continúe con la programación ya aprobada, siendo claro que usted y su director deportivo no tienen la facultad de cambiar la programación”, dice el comunicado.

Horas después salió un segundo comunicado del cuadro felino, en el que se solicitó “poner en consideración” la continuidad del Director Deportivo de la Dimayor, así como el futuro del presidente Jaramillo. A este último lo acusa de “no tener Fair Play en las competencias, por violar cada vez que lo desea los Estatutos y no cumplir con los mandatos de la asamblea”.

Jaguares exige respeto

La polémica continuó este martes 20 de febrero con un tercer comunicado de Jaguares. Allí, el presidente Nelson Soto confirma que desde la Dimayor buscan “perjudicar” deliberadamente al club con las decisiones que se toman y recuerda un episodio pasado en el que por poco descienden por un cambio de última hora.

“No entiendo por qué usted (Fernando Jaramillo) continúa buscando la forma de perjudicar a Jaguares FC, en las decisiones que toma. No es la primera vez”, dice.

Y pone como ejemplo lo siguiente: “Recuerde cuando me hizo repetir 5 partidos de visitante en la altura para hacerme descender cuando ya los había jugado. Recuerde cuando no le aplazó el partido a Águilas Doradas y este jugó con 7 jugadores en una humillación al fútbol y en este caso usted sí aplicó la norma del fútbol colombiano donde dice ‘que un equipo puede disputar mínimo con 7 jugadores’”.

En este orden de ideas, nuevamente hizo alusión al acuerdo que se había hecho de reprogramar los partidos con previo acuerdo de los clubes en cuestión y sentenció que ”se sigue violando lo dicho en la asamblea”. Así pues, una vez más se solicitó jugar el partido frente a Nacional este jueves 22 de febrero, tal y como se había programado desde un principio.

“No puede seguir perjudicándonos para beneficiar a otros sin ninguna justificación que a usted le dé la razón. No siga aprovechándose de su autoridad para cometer actos que van en contra del fútbol. Y le recuerdo que aún no han llegado los tiquetes para el viaje que ya está programado y ejecutado en su logística”, concluye el comunicado.

Por lo pronto. Jaguares jugará este domingo ante América en el Jaraguay, mientras que Nacional, luego de su partido de Libertadores, visitará ese mismo día a La Equidad.