Michael Barrios reveló cómo es la relación con su hermano Cristian al interior del América

América de Cali no ha logrado despuntar de la mano del entrenador César Farías en la liga colombiana. El cuadro vallecaucano casi que renovó su nómina para la temporada 2024, pero de momento los resultados deportivos no han sido los esperados: el club ocupa la decimocuarta casilla del campeonato con 8 unidades de 21 posibles.

Justamente uno de los refuerzos para este año deportivo fue Michael Barrios, quien llegó proveniente de los Estados Unidos. El experimentado atacante, que por cierto es hermano de Cristian Barrios, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre cómo ha vivido sus primeras semanas en el América y la importancia de darle tiempo al proceso para mejorar el juego.

El barranquillero de 32 años se refirió además a la relación que tiene con su hermano y la posibilidad que les ha brindado el fútbol de poder compartir camerino. Incluso se animó a revelar que siendo el mayor, se encarga de regañar y “llamarle la atención” a Cristian cuando no se comporta bien.

Presente en el América de Cali

Buen proceso de adaptación

“Contento con esta linda oportunidad que da la vida y el fútbol. Aprovechándola al máximo y tratando de dejar mi huella en lo que es América. Sabemos que es un club grande, un equipo que exige muchas cosas tanto a nivel administrativo como a nivel de la hinchada. Ahí vamos poco a poco tomando el nivel, logrando el fútbol que queremos. Sabemos que poco a poco eso lo vamos a lograr y vamos a tener muchas alegrías, como equipo”.

Sueña con ganarse la titularidad

“Uno debe estar preparado para cualquier momento en el que le toque, sea titular o sea de suplente. Uno trabaja siempre para ser titular, para ganarse un puesto en el once inicial, pero todo a su debido tiempo. Solamente queda trabajar. Me siento contento por haber marcado mi primer gol en mi primer partido con América, lastimosamente el resultado no era el que queríamos, pero en lo personal eso me llena de mucha confianza para seguir trabajando. En los partidos que he ingresado también me he sentido muy bien. Esperando la oportunidad en algún momento de ser titular, poder aprovecharla al máximo y aportar ese fútbol, ese granito de arena, que todos necesitan de mí”.

Entendimiento con César Farías

“Con el profe me he sentido muy bien, creo que es una persona a la que le gusta hablarle mucho al jugador, no solamente en lo futbolístico, sino en la vida personal. Es una persona muy tranquila, sabe lo que quiere y a donde quiere llegar con el equipo. Su llegada nos toma de la mejor manera. Sabemos que esto es paso a paso. Lo que siempre le decimos a toda la hinchada, que nos tenga paciencia, un poco de tranquilidad, sabemos que con el pasar de los partidos, vamos a lograr el fútbol que queremos, los resultados que queremos y ahí vamos a estar en la pelea por los primeros lugares”.

Relación con su hermano Cristian

“Él fue criado de la misma forma en que fui criado yo. Cuando llegó acá, le dieron mucha confianza y él aprovechó eso para ser como es ahora. Pero como le digo a él, mientras no esté haciendo nada malo, lo voy a dejar ser, que siga disfrutando y siendo esa persona alegre que es. Él sabe bien que como hermano mayor, cuando haga algo malo estaré siempre regañándolo y llamándole la atención”.