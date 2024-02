Jaguares, contra presidente de Dimayor: “Atropella a los que no estamos de acuerdo”

Equipo titular de Jaguares ante Once Caldas / Colprensa

Otro escándalo se asoma en la Liga colombiana, que se ha visto inmersa en distintos alborotos. Esta vez, los involucrados en el caso son la Dimayor, ente rector del fútbol en el país, Jaguares de Córdoba, y Atlético Nacional.

La polémica se generó debido a que el encuentro entre Jaguares y Nacional, válido por la octava fecha de la liga, no se llevará a cabo. El equipo antioqueño tiene que disputar el partido de ida de la llave clasificatoria a la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay el miércoles 21 de febrero a las 7:30 PM (hora Colombia), en suelo guaraní.

Fuerte carta de Jaguares a Fernando Jaramillo

En la mañana del lunes 19 de febrero, Nelson Soto, presidente de Jaguares, envió una carta a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, en la que expresa su molestia e indignación por la no programación del duelo ante el conjunto paisa. En ella, Soto expresa su enojo al manifestarle a Jaramillo que “anunciaron cambios en la programación de los próximos partidos, a solo 4 días de realizarse el encuentro entre Atlético Nacional vs. Jaguares”.

De acuerdo con el presidente del equipo de Córdoba, este es un acto que va en contra de lo acordado en la última asamblea de la Dimayor, en la que quedó en manifiesto que “no se aplazarán partidos”. Esto puede tener una excepción “si los dos protagonistas se ponen de acuerdo, se podrá aplazar el partido”, cosa que no ocurrió en este caso.

Soto arremetió fuertemente ante Jaramillo al expresarle que “se convirtió en especialista en no cumplir los estatutos” que anteriormente se habían aprobado. Con lo cual, Soto dejó expreso que “Jaguares no aplazará dicho encuentro y exijo se continúe con la programación ya aprobada, siendo claro que usted y su director deportivo, inconsultadamente no tienen la facultad de cambiar la programación”

Finalmente, una vez más, Soto fue fuerte al decir que el presidente de la Dimayor “apoya a los que lo apoyan y atropella a los que no estamos de acuerdo con sus decisiones al servicio de nuestro gremio”.

Así las cosas, ante la modificación que hubo, el partido se reprogramó para el miércoles 27 de marzo a las 6:10p.m. De momento, el ente rector del fútbol colombiano no se ha pronunciado ante el reclamo de Jaguares.