Mujer de 21 años fue brutalmente agredida en Ibagué

Ibagué

Una joven de 21 años se encuentra recluida en la Clínica Nuestra de Ibagué luego de recibir 11 heridas con arma blanca en medio de una agresión por parte de otra mujer en el barrio Topacio.

Según la madre de la víctima, los hechos sucedieron en la noche del domingo en la calle 107 con carrera Tercera, vía principal del barrio Topacio en la comuna 8, allí la joven fue agredida entre una mujer con un cuchillo y hombre con un bate.

“Mi hija se debate entre la vida y la muerte, una mujer tuvo problemas con ellas y a mi hija por poco me la mata, mi hija está muy mal, esto no puede quedar impune, ella tiene un niño de 7 años y una niña de 4″, dijo la conmovida madre.

Además, manifestó que “Por lo que tengo entendido y por lo que me han contado el problema no era con mi hija, el problema era con una amiga de ella, ella le dijo que a mano limpia, enseguida ella voltio y la atacó vilmente porque no le pegó una sino 11 puñaladas, se encuentra en estado crítico”.

La desesperada mujer aseguró que pide a las autoridades la captura de los responsables de esta agresión que quedó captada en video y que se convirtió en viral en redes sociales.

“Esta mujer no puede quedar libre porque no intentó herirla, intentó fue matarla, a esta hora yo estaría velando a mi hija y mis dos nietos sin mamá, necesito que las autoridades me ayuden con esto”, puntualizó.