Madres comunitarias del Tolima protestan por la falta de contratación en el ICBF

Ibagué

En Ibagué protestaron las madres comunitarias que atienden los hogares infantiles CDI del ICBF en el Tolima por la falta de contratación este año, según Alba Mendoza, una de las representantes de la movilización, siempre afínales del mes de enero se les contrata, pero a pocos días de terminar febrero siguen sin empleo.

“Tenemos más de 20 años trabajando por la primera infancia, no han adjudicado los contratos y en los CDI no han contratado a ningún personal, no nos han informado que operador nos va a tener a nosotras, esto es preocupante, los padres no tienen donde dejar a los niños”, dijo Mendoza.

Según Mendoza, les manifiestan en la entidad que la contratación se atrasó porque buscaron otros operadores “Somos madres cabezas de familia que atendemos estos hogares, sin contar psicólogos, enfermeras, nutricionistas, servicios generales, manipuladoras de alimentos, agentes educativos y auxiliares pedagógicas”.

Mientras las mujeres están protestando por sus derechos, las instituciones que prestan este servicio se encuentran desoladas por falta de contratación y los padres esperando que reabran este servicio para llevar a sus hijos nuevamente a los centros de atención donde son cuidados diariamente.

“Los hogares infantiles están desocupados no hay atención a primera infancia, solo están las madres comunitarias que están en el sindicato, a ellas las contratan de una manera diferente, pero lo cierto es que nos están vulnerando los derechos a nosotras y a los menores de edad”, puntualizó.

Este mismo problema se registra en otras ciudades del país donde las madres comunitarias también se encuentran esperando ser contratadas.