En Ibagué la comunidad protesta por la falta agua

Ibagué

En Ibagué ciudadanos bloquearon la vía que conecta al sector de Mirolindo con el sector de Picaleña, al igual que no permitieron el ingreso a la sede de la Alcaldía en protesta por los problemas que se presentan con el suministro de agua en la ciudad.

Según el líder comunal Gerardo Ramírez, en algunos sectores de la comuna 9 el suministro solo llega una hora al día, en otros deben esperar hasta cinco días para contar con el suministro del preciado líquido por lo que requieren soluciones urgentes por parte de la empresa de acueducto.

“Colocan el servicio en la madrugada, siempre se hacen acuerdos, se hacen unas actas, pero no se ha cumplido, nos coge toda la parte baja de la comuna 9, todos tienen el mismo problema y no ha habido solución, aquí nosotros la comunidad no contamos con nadie que nos solucione el problema”, dijo Ramírez.

A la vez mencionó que “Son cinco días sin agua, nosotros como presidentes de junta tomamos la decisión de tomar las vías de hecho para revisar que pasa con el suministro, necesitamos acuerdo en el que se resuelva el problema, no algo momentáneo”.

Las directivas de la empresa se reunieron con los representantes de las manifestantes donde anunciaron que algunos de los problemas se registran son por el impacto del fenómeno del niño, por lo que prevén enviar carrotanques a los sectores afectados.