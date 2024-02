El proceso electoral sigue teniendo gran incertidumbre: experto sobre Venezuela

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el consultor político, asesor de comunicaciones y miembro de la asociación latinoamericana de investigadores en campañas electorales, Pablo Andrés Quintero, planteó desde Caracas que la situación en Venezuela sobre el proceso electoral presidencial sigue siendo gran incertidumbre por muchos factores, “no hay cronograma ni fecha definida y esto enciende las alarmas porque no es normal que en un país como Venezuela no se sepa hasta hoy la fecha de la elección”. También dijo que hay una situación delicada en candidaturas de la oposición, “el caso de Machado es importante porque en encuestas tiene gran respaldo popular, ella ganó las primarias de octubre y la candidatura por consenso en la oposición no puede ser candidata por estar inhabilitada”, al tiempo, señaló que salen candidaturas de forma simultánea dentro de la oposición que no benefician la propuesta de cambio “porque a mayor confluencia de candidatos, menor posibilidad de que se gane una elección”.

Aclaró que la solución diplomática entre Noruega y otros países se ha visto amenazado por las actuaciones del gobierno de Venezuela, “esto genera un clima de hostilidad y de incomprensión de cómo el gobierno socava el camino para tener unas elecciones libres y con observación internacional”.

Por último, manifestó que es probable que exista, por diseño estratégico, incentivar candidaturas que estén en el escenario de operaciones, “no es una estrategia nueva en el chavismo que salen candidaturas que no tienen ninguna posibilidad de ganar una elección”.