¿Cómo impacta el debate de reforma a la salud el informe de la Contraloría?

El análisis a dos reformas que generan polémica: por un lado, un informe de la Controlaría que alerta sobre la desfinanciación de las EPS, en un momento en el que el debate de la reforma a la salud se reactiva y en el que el Gobierno defiende los beneficios de esta reforma.

Justo cuando el Congreso inicia un nuevo periodo de sesiones y se reactiva el debate de la reforma a la salud que ahora entrará al Senado, la Contraloría General de la República da a conocer un informe que detalla el grado de desfinanciación de la mayoría de las EPS del país a partir de los datos entregados por las propias entidades.

Las conclusiones no son una sorpresa, pues reflejan las difíciles condiciones económicas del sistema, pues las 26 EPS tienen deudas por $25 billones de pesos, de los cuales, $11,3 corresponde a las deudas que se tienen con las IPS. De otro lado, 16 de las 26 tienen márgenes de solvencia poco satisfactorios, cuentan con desequilibrio financiero y no cumplen con el régimen de inversión de las reservas técnicas, pues en este punto 21 EPS tienen un faltante de $12,4 billones pues solo tienen respaldadas en inversiones $1,3. En ese sentido, el 80% de las EPS no estarían cumpliendo con las reservas técnicas, una obligación que establece la ley.

Este documento ha provocado la reacción de gremios como Acmi desde donde se explica que en lo relacionado con las reservas técnicas la cifra no es de $12, sino de $5 billones y explican que el panorama financiero se da por cuenta de las demoras en pagos, por los efectos de la pandemia en el aumento de consultas o por la insuficiencia en el monto de la UPC, que es el dinero que el Estado gira a las EPS por paciente. De otro lado, el presidente Petro ha utilizado este informe para defender la necesidad de una reforma a la salud tal como la plantea su gobierno, a través de un extenso trino el Presidente dijo que este sistema es un barril sin fondo, que no hay atención adecuada, dijo que los recursos públicos se volvieron patrimonio de los dueños de las EPS, con lo cual dice que la propuesta de un sistema preventivo, que elimine la intermediación financiera y aumente el personal en salud, sería la salida a lo que refleja el informe de la Contraloría.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, politólogo, economista, consultor, exalto consejero presidencial para las comunicaciones y columnista, planteó que en la reforma a la salud hay que partir de elementos fundamentales, “el primero es que Colombia hoy en día tiene un sistema de salud, independiente de la operación del sistema, que es un sistema más garantista de lo que podemos pagar en términos de los recursos que tenemos como sociedad o lo que le dedica la sociedad al sistema”. También dijo que claramente el país tiene una capacidad de servicio más limitada que la demanda, “demandamos más servicios de salud frente a lo que podemos pagar en atenciones, medicamentos o tecnologías”. De otro lado, dijo que el problema no es si es un esquema descentralizado con participación de privados o si es uno totalmente público o si es un modelo mixto y diferente con otros actores, “sino cómo definimos el nivel de servicio en salud que garantizamos los colombianos o qué excluimos porque no lo podemos pagar”.

Para David Luna, senador de la república por Cambio Radical, la Corte constitucional emitió un auto en el que le exigía al Ministro y al Gobierno pagar deudas pendientes con EPS, “para ellos es claro que el Estado tiene grandes deudas con las EPS y evidentemente el pronunciamiento del contralor es algo que ya sabíamos porque para nadie es un secreto que el sistema tiene giro ordinario y que depende de que el Estado pague para que las EPS giren a las IPS”. Manifestó que evidentemente el momento de la presentación del informe tiene un componente político de alta magnitud, “no es nada distinto tratar de llevar a la opinión pública y señalar que el sistema fracasó, uno no es defensor de EPS, las que lo hacen bien deben ser aplaudidas, pero las que lo hacen mal se tienen que sancionar; el Gobierno cree que el único problema del sistema de salud se concentra en las EPS y deja de reconocer lo positivo del sistema”.

Claudia Vaca, profesora e investigadora del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad Nacional de Colombia y fármaco-epidemióloga, explicó que cualquier reforma a la salud en cualquier lugar del mundo debe responder a tres grandes retos: la calidez en resultados en salud, eficiencia y garantía y sostenibilidad financiera, “tenemos un problema de sostenibilidad financiera que no es diferente al de hace 10 o 12 años; en el gobierno Santos se estableció un plan del funcionamiento de las EPS, que dado que no cumplían estándares, se fijaban nuevos estándares”.

También destacó que tras la pandemia hay desfinanciación y se autorizó uso de las reservas técnicas y establecer un cierre de cuentas en el sector, “hay momentos similares en diferentes gobiernos y la información que el contralor presentó puede ser utilizado para presionar y hacer pulso político y que se apruebe la reforma o para lo contrario, porque en los últimos años se intentó entender el déficit del sistema para que el esfuerzo de la organización del sistema no tuviera impacto negativo sobre la población”.

También planteó que es cierto que hay insuficiencia de recursos para garantizar la financiación, “es cierto que algunas tienen mejor manejo de recursos, pero el mensaje del contralor con ese comunicado catastrofista mete cifras que pueden generar un mensaje errado, la mayoría de las deudas son deudas corrientes”, pues planteó que el 95% de los $25 billones son deudas normales de atención de EPS que deben ser pagadas a no más de 60-90 días.

Para Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario y exsecretario de transparencia de presidencia, el sistemas de salud son como los de transporte, “en todo el mundo son deficitarios y acá el ejemplo es el inglés, pero no ven que ese problema tiene muchas falencias y que ellos invierten el 11% del PIB a diferencia de acá que es el 5 o 6%”. Resaltó que el informe de la Contraloría no dice nada nuevo, “se debe revisar el sistema, las finanzas y se necesita una reforma que identifique los problemas y aliviane una carga donde hay déficit frente a lo que el sistema exige por prestación de servicios subsidiados, ampliados por la Corte y más allá de lo que el sistema puede pagar”.

Manifestó que no todo es blanco o negro, “hay cosas de la reforma somo salud preventiva, la intermediación, la integración vertical, pero en la reforma como está hoy en la forma y narrativa y en lo político, se va en contra del espíritu de encontrar la mejor solución”.