Alcalde de El Zulia critica papel de la Policía Metropolitana

Fuertes críticas está haciendo el alcalde de El Zulia por el actuar de la policía metropolitana en su municipio. Asegura el mandatario que los uniformados no están haciendo su trabajo, no salen a patrullar, la delincuencia tiene mucha injerencia y a pesar de haber adelantado dos consejos de seguridad, los resultados no se ven.

“La tarea se ha hecho, se le ha exigido a la policía nacional a través de la coronel, pero poco resultado hemos recibido” dijo Elkin Caballero.

Aseguró el mandatario a través de los micrófonos de Caracol Radio que “partiendo en que allí se han hecho traslados, cambios, solo contamos con una unidad de femeninas, es decir que no contamos con el mínimo para adelantar procedimientos, requisas y un control en las calles”.

Dijo además que, hace cuatro años se tenían identificadas dos ollas de microtráfico, pero que a la fecha y según información entregada por la misma comunidad, son siete los lugares donde se está distribuyendo estupefaciente, hecho que preocupa a los zulianos.

“Allí tenemos inconvenientes graves, como poca participación de la policía, porque según información de ellos mismos, no tienen autorización para salir a patrullar” dijo Caballero.

Pidió a la coronel Sandra Mora que “si la policía va a estar para que patrulle y brinde seguridad, que continúe ahí, sino pues entonces revisen el tema y vamos a desocupar los puestos de policía, porque para tener fuerza pública de adorno, la verdad como alcalde, no le juego a eso”.