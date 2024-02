VIDEO | Duro cruce de Osorio con hinchas del Coritiba: provocación, insultos y hasta besos

Primera gran polémica de Juan Carlos Osorio en el fútbol brasileño. El entrenador colombiano tuvo un fuerte encontronazo con la afición del Coritiba, luego del empate a uno que sacó su equipo, el Athletico Paranaense, en el Couto Pereira. Desde las graderías llovieron insultos y gritos en contra del DT y este les contestó mandando besos y realizando gestos provocativos.

Si bien el duelo válido por la décima jornada del Campeonato Paranaense terminó igualado a un tanto, tanto la hinchada como Osorio vivieron un partido aparte. Según quedó registrado en videos, el estratega no toleró el maltrato de la afición local y les respondió en medio del partido, situación que no fue advertida al juez central.

Tanta era la tensión que ayudantes de campo, miembros de logística e incluso el mismo Fernandinho tuvieron que calmar al director técnico para evitar alguna sanción, o incluso prevenir la eventual agresión de un hincha. La polémica situación no tardó en viralizarse a través de redes sociales.

Osorio descontrolado demais!!! pic.twitter.com/S4WSfhxMot — Coxa Da Zoeira (@coxa_da_zoeira) February 19, 2024

En la rueda de prensa posterior al compromiso, Osorio aclaró que su objetivo no era provocar a los presentes en el sector occidental del escenario deportivo, sino que estaba cansado de los reclamos e insultos de algunos, a quienes sí les respondió directamente.

“No provoqué, no. A uno que me señalaba, me incitaba a algo grave, está bien (le respondió). Estoy seguro de que si me lo encuentro en la calle, no va a ser así. Acá tiene que ser serio esto. El hincha de afuera no puede insultarme a mí. Yo no compito, son mis jugadores y el fútbol brasileño, no yo. Yo estoy de paso, mañana me puedo ir, pero es el fútbol brasileño el que hay que defender”, sentenció el estratega con suma molestia.

Osório nervoso ao responder sobre a provocação da torcida do Coritiba. pic.twitter.com/JXqGozK3I9 — Monique Vilela (@Monivilela) February 19, 2024

Más allá de lo ocurrido, la afición del Paranaense se encuentra dividida entre los que apoyan al entrenador en el poco tiempo que lleva y a los que no les gusta, como ha pasado en varios equipos en los que ha estado, su temperamento dentro del terreno y las constantes rotaciones del once titular.

El estratega risaraldense firmó el pasado mes de enero y desde entonces ha dirigido en ocho oportunidades, manteniendo así un balance de cinco victorias y tres empates. Asimismo, en el torneo estadual (Campeonato Paranaense) el equipo va líder de la clasificación con 22 unidades, teniendo así un punto de ventaja respecto a Coritiba y dos respecto al Maringa.