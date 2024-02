Kylian Mbappé tendría un acuerdo firmado con el Real Madrid: así está su situación

Kylian Mbappé finalmente daría el salto al Real Madrid. (Photo by Francois Nel/Getty Images) / Francois Nel

La novela más extensa y enredada del fútbol español, e incluso podría decirse mundial, está por llegar a su fin. Según apuntan versiones de prensa, Kylian Mbappé no continuará en el París Saint-Germain y por fin dará el tan esperado salto al Real Madrid. Todo parece indicar que ya hay un acuerdo inicial entre ambas partes y la operación se consumaría en el próximo mercado veraniego.

Con lo anterior culminaría una historia que empezó hace varios años, incluso cuando el joven parisino deslumbraba en el AS Monaco junto a Radamel Falcao García. Por aquel entonces, en julio del 2018 para ser exactos, el PSG se entrometió y terminó fichando al atacante por una cifra estratosférica: ¡180 millones de euros!

Mbappé arribó al Parque de los Príncipes y terminó de desatar su gran talento. Ahora bien, su confesa admiración por Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, hicieron que Florentino Pérez se le acercara para convencerlo de unirse a su proyecto deportivo, el cual se enmarcaba en la construcción del nuevo Santiago Bernabéu.

En verano del 2022 todo parecía indicar que el acuerdo Mbappé-Madrid estaba al caer, todo estaba encaminado para presentarlo a la mayor brevedad, en medio de un ambiente calmo por la complejidad de la operación. Abrió el mercado, los días fueron pasando y nada ocurrió... Hasta que, para sorpresa de muchos, Nasser Al-Khelaify, dueño del PSG, en un intento desesperado, logró renovar a su máxima estrella dándole casi que las llaves de la institución por una temporada más y otra opcional.

La situación causó gran molestia en suelo español, dado que se entendió que el jugador había utilizado al equipo blanco para forzar su renovación con el conjunto parisino. Así pues, la situación parecía haber terminado con un triste final.

Se abre una posibilidad

Pero la puerta no se ha cerrado, o por lo menos así lo han confirmado los medios españoles este lunes 10 de febrero. Según información del periodista Carlos Carpio, Kylian Mbappé y el Real Madrid “tienen un acuerdo cerrado y firmado desde hace dos semanas”. Tal y es la seguridad que, según detalla, a partir del primero de julio, el francés pasará a integrar las filas del club comandado por Carlo Ancelotti.

Incluso, Carpio reveló en el diario Marca que “uno de los clubes más poderosos del panorama futbolístico” pensó en enviarle una oferta formal al PSG para poder fichar con antelación al joven extremo, pero desde su mismo entorno avisaron que “ya se ha comprometido en firme con el Real Madrid”.

Del lado del cuadro francés, el periodista Tomás Roncero reconoció en el Diario AS que Al-Khelaify ya dio el brazo a torcer y en medio de reuniones con su círculo personal ya reconoció que “Mbappé lo tiene hecho con el Madrid al 100 por ciento”. Asimismo Carpio sentenció que el mismo jugador le pidió a la junta directiva del PSG que no le haga más ofertas de renovación porque no las aceptará.

Así las cosas, el vínculo con el elenco español iniciaría a mediados del 2024 y se alargaría por cinco temporada (hasta 2029). Asimismo sería el mejor pago de la plantilla, sobrepasando a estrellas como Jude Bellingham o Vinicius Jr, pero sin saltarse los topes salariales establecidos por Florentino Pérez.