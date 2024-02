Juan Carlos Osorio: prensa brasileña cuestiona sus rotaciones en Athletico Paranense

Juan Carlos Osorio regresó al fútbol del primer nivel luego de su paso por el Zamalek de Egipto. Athletico Paranaense le abrió las puertas para que tomara las riendas del equipo, en un año en el que el club tendrá que disputar los campeonatos locales, además de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, a pesar de que el colombiano ha tenido un buen inicio de temporada, con la participación en el Torneo Paranaense, con cinco triunfos y dos empates, la prensa brasileña se refirió a las rotaciones que suele hacer en el plantel el risaraldense para encontrar soluciones a los problemas.

“Definitivamente, Juan Carlos Osorio no es un amante de lo trivial. Tras un mes al frente del Athletico, el técnico ya lo ha dejado claro: las formaciones y alineaciones cambian según las necesidades y particularidades de cada partido. Además de intercambiar piezas, ha invertido en improvisaciones, con jugadores actuando en nuevos roles”, destacó el diario Globo Esporte.

El mismo medio resaltó la cantidad de jugadores que ha utilizado Osorio en tan poco tiempo: “El mantra " no te muevas cuando un equipo está ganando " no entra en el vocabulario del entrenador. En total, Osorio ya ha utilizado a 26 deportistas. De la plantilla actual prácticamente todos han entrado ya al campo. Entre los disponibles, solo los porteros Gabriel Pereira y Filipe, el volante Kawan y el volante Andrey aún no han jugado con el colombiano”.

Por su parte, cuando la prensa le preguntó en su momento a Osorio por las variantes, dijo: “Buscamos soluciones en los entrenamientos para tener esa versatilidad disponible en los partidos. Nos capacitamos y ganamos alternativas. Todo lo que se hace en el juego se entrena a diario. Estamos encontrando respuestas en diferentes escenarios”.

El Furacão, lidera el Paranense con 17 puntos conseguidos en 7 juegos, seguido de Coritiba. El club iniciará el Brasileirao a mediados de marzo, mes en el que también comenzará la fase de grupos de la Sudamericana.