Chicho Arango le gustaría jugar con James Rodríguez en el Real Salt Lake

Cristian el ‘Chicho’ Arango, delantero del Real Salt Lake de la liga de Estados Unidos, confesó que le interesaría la llegada de su compatriota James Rodríguez al fútbol de la Major League Soccer (MLS). El volante colombiano busca equipo, luego de decidir no continuar más con el São Paulo de Brasil.

Arango estuvo presente en la rueda de prensa organizada por la organización del torneo cuánto le gustaría que James hiciera parte del club del noreste del valle del Lago Salado. “A quién no le gustaría estar con un crack de esos, me surtiría mucho de goles. Es un gran jugador, es un gran amigo y obvio que me gustaría jugar con él”, expresó el jugador.

A puertas de iniciar la liga de fútbol norteamericana, la ventana de transferencias sigue abierta, pero no por mucho tiempo. Actualmente, el jugador no ha rescindido oficialmente su vínculo con el club brasileño, que informó no contar con el jugador de ahora en adelanto. Los obstáculos que le impiden a James terminar su contrato serían netamente económicos, específicamente por la suma que pasa por 2 millones de euros que estarían pidiendo los representantes del futbolista por concepto de salario y derechos de imagen.

Con el paso del tiempo, las opciones se van agotando para James, y la MLS se puede perfilar como el principal destino para el colombiano, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes dará su cierre el martes 23 de abril.

La temporada del equipo de Arango comenzará oficialmente el próximo miércoles 21 de febrero a las 8:00 PM (hora Colombia) cuando enfrente al Inter de Miami, equipo dónde juega Messi, en la primera fecha de la MLS. Inter iniciará en condición de local en el DRV PNK Stadium. Este puede ser un partido importante en la carrera de Chicho, ya que puede ser dónde marque su centésima anotación como profesional.

“Se vale decir que es lo mismo que se representa para todos los compañeros, es un juego en el que debemos salir a ganar y tener un resultado positivo, tener los pies sobre la tierra. En lo personal tenemos la motivación de que tengo amigos que van a ir a verme y es una gran motivación poder alcanzar el gol 100 en mi carrera, entonces en ese lado también estoy motivado por ese lado”, agregó Arango.

En caso tal de producirse esta transacción, James compartiría equipo con el Chicho, el extremo derecho Carlos Andrés Gómez, y con el defensor central Brayan Vera.