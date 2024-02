Cadavid: “Que sean públicos los audios del VAR; que los escondan sería más sospechoso”

El domingo 18 de febrero, Envigado y América de Cali empataron a un tanto en el Polideportivo Sur, encuentro válido por la séptima fecha del campeonato local. Infortunadamente, este compromiso tuvo un par polémicas arbitrales que, según miembros del cuadro vallecaucano, terminaron favoreciendo al rival.

En primer lugar, el VAR hizo caso omiso de un posible penalti en favor del América, luego de la infracción dentro del área de Felipe Jaramillo contra Yohan Garcés. Más adelante, el cuadro vallecaucano se pudo poner en ventaja gracias a un tanto de Harold Rivera y la ventaja duró hasta los instantes finales.

Sobre el minuto 87, un supuesto agarrón de Luis Paz contra Santiago Noreña fue revisado por el juez Edwin Trujillo, tras el llamado del VAR. Tras varios minutos, se tomó la determinación de sancionar pena máxima en favor del Envigado, la cual a la postre fue capitalizada por Bayron Garcés para poner el 1-1 final.

Finalizado el encuentro, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, el entrenador César Farías y el volante Harold Rivera sentaron su voz de protesta.

El dirigente lo hizo en su cuenta de X: “Árbitro central y los del VAR culpables, estos señores no nos pueden volver a pitar, no nos brindan garantías!!”; el DT lo hizo en rueda de prensa: “Me sorprende que ni el rival se había dado cuenta de que era penal”; y el jugador en su Instagram: “IMPRESENTABLE. Disimulen...”.

Pedido de Juan Felipe Cadavid

En medio de este panorama, Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio, solicitó a través de redes sociales que se publiquen los audios del VAR para poder saber qué fue lo que hablaron Edwin Trujillo y el VAR, es decir conocer las razones por las cuales determinaron que esa acción entre Paz y Noteña fue considerada como pena máxima.

“Por eso hay que liberar este audio del VAR. Necesitamos que este partido tenga los audios públicos del VAR. Les pido a todos mis colegas periodistas que solicitemos que sean públicos. En este partido necesitamos saber qué se dijeron central y VAR en la jugada de Garcés, central y VAR en la jugada de Paz. Necesitamos saber claramente qué hablaron, para ver si aprendemos y de pronto nosotros no sabemos un jopo del reglamento o qué fue lo que pasó en esas jugadas, lo que se sancionó. Necesitamos claridad”, sentenció el integrante de El Pulso del Fútbol.

“Ya que son selectivos, porque todos los audios deberían estar liberados y públicos, si no tienen nada que esconder, publíquenlos... Vamos a pedirle a la Dimayor que nos libere este audio del VAR. Es importante saber qué fue lo que pasó. Comunicación hubo, el central del partido y el VAR, en la jugada de Garcés, tuvieron una charla. Ustedes lo vieron en televisión”, complementó el también director de Deportes Caracol Sábado.

Y concluyó: “Que nos dejen escuchar. De pronto somos unos burros y no sabemos qué es lo que pasa. Si no tiene nada que esconder, pues la escuchamos. Ahora, si se equivocaron, son seres humanos y perfecto. De verdad, que escondan eso sería más sospechoso aún”.