Presidente de Patriotas: Hay evidencias que involucran temas de apuestas en Colombia

El fútbol colombiano se ha visto expuesto en diferentes escándalos en los últimos años. El tema de amaño de partidos por presuntos actos provenientes de las apuestas han generado que se lleven a cabo investigaciones correspondientes a la presente temporada.

En diálogo con el programa de domingo de Caracol Deportes, el dirigente principal del equipo boyacense contó que es una realidad, las posibles irregularidades sobre el tema de apuestas dentro del fútbol colombiano. “No son sospechas. Hay unas evidencias sobre asuntos que involucran temas de apuestas, y que está bajo una investigación de la comisión disciplinaria del Comité Disciplinario del Campeonato. Me imagino que también están las autoridades del orden de nuestra nación, pero poco puedo hablar al respecto, lo único que le puedo decir es que no son sospechas”.

“Patriotas se ha visto afectado con eso y entendemos que cuando menos dos, pero podrían ser tres partidos que nosotros mismos consideramos que los resultados no han sido satisfactorios para el club bajo la influencia nefasta del tema de los apostadores. Y ese esa situación está bajo investigación de las autoridades competentes dentro de lo deportivo y dentro de lo penal”, añadió Guzmán.

Dentro de la discusión, se involucró el tema de la presencia de diversas casas de apuestas que patrocinan a todo el entorno de la liga colombiana, sobre si tienen relación alguna con la presente indagación. “No es directamente proporcional el hecho de que personas inescrupulosas y que actúan al fuera de la ley cometan esta clase de actos. No tiene absolutamente nada que ver con el tema de la existencia de esa actividad de los juegos de azar y de las apuestas. Entendemos que ese es un asunto de carácter eminentemente legal que está regulado por la ley, incluso y autorizado por no solamente nuestra ley y nuestro gobierno, sino por las leyes y gobiernos de todo el mundo”.

Patriotas pasa por un mal presente en el torneo colombiano tras no haber conseguido hasta el momento ni una sola victoria, por lo que se comienzan a generar dudas sobre la continuidad del actual cuerpo técnico. “Entendemos nosotros también que parte de este resultado deportivo está desafortunadamente influido por ese tema de las apuestas. Pero además, también que ustedes lo conocen de la mala práctica, del mal trabajo, y el mal proceder de las ternas arbitrales, del VAR que el equipo ha sido notable, perjudicado”.

De igual manera, Guzmán fue consultado por el actual calendario de la liga colombiana, en el que se juegan partidos de corrido entre semana y sin días de pausa entre jornada. Esto le implica a los equipos a jugar entre semana y adaptarse a las hinchadas a asistir a los partidos con los horarios a las 6:10 PM y 8:20 PM.

“Se está perdiendo el interés, pero tenemos que entender también que es por el contrato que viene de hace bastante tiempo y que ha sido renovado en dos o tres oportunidades. No se presentan partidos de manera simultánea, a no ser que sean ptartidos que definan el campeonato, así como se hace en la última fecha del todos contra todos por temas de clasificación. No está bien, porque eso es estar jugando los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, y pues genera desinterés en la afición, porque quién va a ir un jueves a las cuatro de la tarde”.

Escuche la entrevista completa: