Faustino Asprilla se sinceró: “El VAR lo veo muy mal, lo deberían quitar, es horrible”

Faustino Asprilla, uno de los mejores futbolistas en la historia del país, habló en Deportes Caracol Domingo sobre el presente del balompié nacional. Abarcó desde la Selección Colombia, incluyendo la penosa presentación en el reciente Preolímpico, hasta el nivel actual de equipos como Atlético Nacional, Millonarios o América de Cali.

Asimismno, el recordado atacante del Newcastle inglés y el Parma italiano se refirió a la gran deuda reciente que tienen los clubes colombianos en los torneos internacionales, es decir la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

La Selección Colombia

Pésima actuación en el Preolímpico

“Muy mal. Estoy triste porque tenemos muy buenos jugadores en esa categoría y la decepción fue muy grande. Hay que revisar por qué no se ganó ni un partido, por qué no se hicieron goles. Hay que analizarlo muy bien y tratar de que, más adelante, estas categorías las tomen con la seriedad del caso. Yo jugué un Preolímpico en el 92′ y tuvimos la suerte de clasificar a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ir a los Olímpicos es muy difícil porque no dan sino dos cupos, pero podíamos por lo menos intentar hacer algo mejor”.

Grato momento en Eliminatorias

“Creo que vamos por el camino correcto, ojalá cuando se reinicien las Eliminatorias, Colombia siga de la misma forma”.

James, sin equipo

“Si no está contento en el club en donde está, cuando pasa eso, uno busca cambiar de club. Eso es normal y pasa con todos los futbolistas”.

Ganar la Copa América

“Hay que intentar ganarla. Siempre los futbolistas, cuando van a una Copa América, van con el objetivo y con la mentalidad de ganarla. A veces se da, otras veces no, pero la mentalidad no cambia”.

Nivel del torneo local

Vender futbolistas al exterior no basta

“No podemos pensar que porque vendemos futbolistas, entonces tenemos una liga buena. Creería que no es así. Al nivel internacional, cuando nos toca, demostramos que no nos va muy bien en Copa Libertadores o en Sudamericana. Hay que tratar de traer jugadores, sostenerlos y hacer más inversiones en futbolistas para que no se vayan tan temprano. Esto para poder competir como lo era en los años 90, porque los clubes del fútbol colombiano, como mínimo, llegaban hasta semifinal-final de Copa Libertadores o torneos internacionales. Hay que buscar la forma de regresar a eso”.

Junior es el favorito del país en Libertadores

“Ojalá a todos les vaya bien. Creo que por las inversiones que hizo, el Junior es el más comprometido, el equipo que uno espera que llegue lo más lejos posible. Ojalá nos den una alegría a los hinchas y a los que nos gusta el fútbol”.

Buen juego azul

“Millonarios, por lo que lleva Gamero, ya cinco años ahí con los mismos jugadores. Millonarios es el equipo que expone el mejor fútbol aquí en Colombia”.

Difícil presente del verde

“En Nacional es extraño lo que se está viviendo. Ya se le apunta a los jugadores jóvenes, armar una buena nómina con los jugadores de las carteras. Es diferente lo que se vive en el Nacional. América también, aunque sí ha hecho más refuerzos, ha traído jugadores importantes como el caso de Cardona, Adrián Ramos. Esperemos que le vaya bien con los jugadores que tiene. Es una transición que está viendo Atlético Nacional”.

Dura crítica al VAR

“El VAR lo veo muy mal, lo deberían quitar, es horrible. No entiendo nada de lo de la tarjeta azul. El fútbol lo inventaron hace más de mil años, ya deberían dejarlo como está”.