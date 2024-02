Equidad recibe en casa a Patriotas en la continuación de la fecha 7 de la liga

Este domingo 18 de febrero, a partir de las 2:00 pm, rodará la pelota en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, cuando La Equidad reciba a Patriotas en el partido que abre la jornada dominical de la fecha 7 de la liga colombiana. Ambos llegan en un mal momento en cuanto a resultados, pues se encuentran fuera de los ocho mejores.

El equipo bogotano, dirigido por Alexis García, marcha en el puesto once, con 8 unidades, producto de un partido ganado y cinco empates. La Equidad es el único equipo invicto del campeonato, pero también el equipo que más empates registra. Su última y única victoria se dio en la fecha 3 cuando derroto por la mínima diferencia a Santa Fe en condición de local.

Por su parte, el cuadro boyacense no vive su mejor momento en el arranque de la liga, pues se ubica en la última casilla del campeonato con apenas 2 puntos, luego de dos empates y cuatro derrotas. Patriotas, además de ser el único equipo que no ha ganado ningún partido, también es el único que aún no consigue anotar ningún gol en lo que va del torneo.