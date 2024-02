A las 5:30 a.m. de la mañana se dio la largada de quienes correrían el recorrido de 21 kilómetros y a las 5:45 a.m. el pitazo final para quienes corrieron 10 kilómetros. Este año no hubo categoría de cinco kilómetros, y aun así, se aumentó en casi dos mil participantes, con relación a la versión 2023 de la carrera.

Una vez salieron de los muelles de Sociedad Portuaria de Cartagena, en donde las grúas hacen el marco más original de una carrera atlética y los chorros de agua de los remolcadores hacen parte de una escenografía sin igual, al borde de la magnífica bahía de Cartagena, los corredores transitaron por los tradicionales barrios de la ciudad, como Manga, Getsemaní, Bocagrande, Castillogrande y el Centro Histórico. También disfrutaron del paso por emblemáticos lugares como lo son el Fuerte de San Felipe de Barajas, la Torre del Reloj, el Muelle de Los Pegasos, parte del cordón amurallado, entre otros.

8.000 corredores participaron desde el puerto de Cartagena en la Media Maratón del Mar Ampliar

Sin dudas, uno de los atractivos principales de esta competencia deportiva es el punto de partida en la Sociedad Portuaria de Cartagena, el puerto más eficiente de América y quinto más eficiente del mundo, además de ser el principal puerto de cruceros del país. Esta ubicación única brinda a los corredores un arranque inigualable, con música, luces, grúas de más de 25 metros de altura, barcos y contenedores.

Para este 2024 participaron más de 8 mil corredores, lo cual se convierte en una oportunidad única de activación del turismo en un fin de semana colmado de deporte, recreación y oportunidades para la economía local.

“El Grupo Puerto de Cartagena se complace de recibir nuevamente a la Media Maratón del Mar, apoyamos estos eventos porque son oportunidades para los cartageneros, impulsa la ciudad como destino turístico y nos regala un fin de semana lleno de deporte, alegría y sano esparcimiento”. Manifestó Susana Echavarría, coordinadora de Comunicaciones y Mercadeo del Grupo Puerto de Cartagena.

La séptima versión de la Media Maratón del Mar que se cumplió este fin de semana, se consolidó como el mayor y más atractivo evento deportivo del país, que contribuye a la proyección de la imagen positiva de la ciudad a nivel nacional e internacional.

Una temperatura de 27° centígrados, con sensación térmica de 33°, más la humedad relativa que promedió el 90%, fueron los factores que más elevaron el nivel de resistencia y fortaleza de la mayoría de participantes, pero ello no evitó que disfrutaran de principio a fin el exigente recorrido. Además del espíritu competitivo de los deportistas siempre estuvo presente el deseo de disfrutar la carrera contemplando la belleza natural y arquitectónica de la ciudad que marca la diferencia con eventos similares en otras latitudes.

El atleta Vallecaucano Jeison Suárez, nacido en el Líbano, Tolima, ganó por segunda vez consecutiva la competencia de los 21 kms y expreso su emoción por la victoria asegurando que “fue una excelente carrera, muy plana y con un buen clima; regresaré si Dios permite en el 2025″. El director de fomento deportivo y recreativo del IDER, Giovanni Carrasquilla, participó en representación del Distrito en la ceremonia de premiación.

Por su parte, Angie Nocua, nacida en Tunja pero quien vive y corre por el municipio de la Ceja, Antioquia, fue ganadora de los 10 kms femenino; dijo que “fue una gran competencia que corrí por primera vez; buenas competidoras y excelente nivel con un recorrido muy bonito, espero que más colombianos vengan a la Media Maratón de Mar”.

“Estamos muy satisfecho de haber respaldado esta versión de la Media Maratón del Mar, que ratifica su posicionamiento como una marca de ciudad. Es una demostración de los positivos efectos que genera el deporte para el desarrollo y en la transformación social. Desde ya estamos comprometidos a acompañar a su organización para que la competencia de 2025 sea la mejor de su historia”, declaró Campo Elías Therán Humanez, director general del IDER.