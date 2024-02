En la Plaza de Toros de Cartagena no se escuchará más un “ole”

En el Palacio de La Aduana, sede de la Alcaldía de Cartagena, el alcalde Dumek Turbay recibió a Andrea Padilla, senadora de la Alianza Verde reconocida por su defensa de los animales y por la lucha contra la tauromaquia, y a representantes de asociaciones de bienestar animal de la ciudad para hablar de políticas públicas de protección animal.

En el encuentro, Adolfo Pérez, director de la Umata, habló de cómo el Distrito proyecta tratar temas como la seguridad y protección de animales sin hogar, la necesidad de capacitar desde las escuelas en temas de protección animal y de cómo se comprometerá la administración en el mejoramiento de las condiciones de vida de los animales de Cartagena.

A su turno, Andrea Padilla definió al espacio como “provechoso”. “El alcalde Dumek Turbay definió las prioridades de protección animal de para Cartagena: una agenda que requiere acciones e inversiones urgentes. Celebramos los compromisos que adquirió con los defensores de los derechos animales de la ciudad, luego que la anterior administración no lo haya hecho, gobierno que en sus cuatro años solo hizo 800 esterilizaciones, por ejemplo”, expresó la congresista, quien está esperanzada con que Cartagena convierta la protección animal en una marca ciudad.

No más toros

Ante algunas inquietudes de los defensores asistentes al encuentro, el alcalde Dumek Turbay aseveró que en Cartagena no habrá más corridas de toros: “A la Plaza de Toros le haremos una inversión de 1500 millones de pesos y en 15 días comenzamos a intervenirla y la dejaremos impecable, pero lo he dicho y lo reafirmo: allí no habrá más corridas de toros. Y estoy dispuesto a enfrentarme a lo que sea o que digan de mí lo que quieran, pero ahí nunca más se volverá a lastimar a un animal. Por ende, haremos una declaratoria como Alcaldía, y buscaremos que sea en sinergia con el Gobierno nacional y con un proyecto de acuerdo en el Concejo, para establecer su uso netamente cultural”.

Por último, concluyó: “Hay leyes y sentencias de la Corte Constitucional que nos avalan que se declare a Cartagena como una ciudad libre de tauromaquia y que se pierda el arraigo cultural alrededor de la tortura. En sintonía, la intervención que haremos está pensada para eliminar todas las amenidades y sitios que son necesarios para una corrida, y así propiciar que una próxima administración desvirtúe nuestro trabajo, mande todo para donde sabemos y permita que vuelvan los toros”.

La Plaza de Toros de Cartagena se reabriría a mediados de año con un Festival de Salsa, “el más impresionante y grande que recuerde la ciudad y el país”, en palabras del mandatario Dumek Turbay.

Las obras a las que se refiere el alcalde serán la construcción de una cubierta para el aprovechamiento para grandes espectáculos, la eliminación de corrales y chiqueros, espacios internos donde se alistan los toros, aprovechando estos espacios bajo fines culturales; la eliminación de la arena por un material, quizás césped sintético o concreto, que impida que se vuelvan a dar las corridas en otro mandato; entre otras intervenciones estratégicas con el fin de erradicar la tauromaquia en Cartagena.

Los cuanto a los compromisos de la administración de Dumek Turbay Paz se encuentran: 15.000 y 20.000 esterilizaciones en el cuatrienio y su debida caracterización y censo; adquisición de una unidad móvil quirúrgica en dos meses para que recorra las tres localidades, corregimientos y zona insular atendiendo emergencias veterinarias; culminación de la sustitución de los vehículos de tracción animal durante este año; puesta en marcha de la sustitución de los caballos de tracción turística por coches eléctricos para el próximo 30 de septiembre; la creación de un centro animal y caballerizas en Chambacú para el cuidado veterinario y la recreación infantil; y la adecuación de un espacio para la protección y rehabilitación de animales silvestres víctimas de tráfico.

El alcalde Dumek Turbay, quien agradeció la presencia de los proteccionistas, fundaciones y veedores que asistieron al llamado, oficializó que habrá reuniones bimensuales de balance, rendición de cuentas y seguimiento de compromisos entre el Distrito, la senadora Padilla, los actores asistentes a la reunión y otras entidades públicas y privadas que se animen a integrar las políticas públicas de bienestar animal en Cartagena.

“Vamos a aumentar el presupuesto a niveles históricos para la atención a los animales de Cartagena, a través de la Umata. Además, presentaremos un proyecto de acuerdo al Concejo para incorporar recursos que garanticen el cumplimiento de todos nuestros compromisos, eso me llena de felicidad, pues uno de los reconocimientos que queremos para Cartagena es que se convierta en referente nacional de protección animal. Aquí no debe haber promesas, sino realidades”, estableció Turbay Paz, quien aseguró que con la Secretaría de Educación trabajan para que dentro de la Ley Básica Primaria se dicten asignaturas de cuidado animal y medioambiental.