Proponen cambiar los beneficios que tiene el Deportes Tolima en Ibagué

Ibagué

El concejal del Centro Democrático, Giovanni Martínez, abrió la polémica en el cabildo ibaguereño al lanzar la propuesta de revisar y si es el caso cambiar el acuerdo que le entrega algunos beneficios al Deportes Tolima en lo que se refiere al arrendamiento del estadio Manuel Murillo Toro.

Según Martínez, mientras se están buscando recursos para poder hacer el mantenimiento a los escenarios deportivos, el equipo Vinotinto y Oro no paga lo correspondiente al valor de mantenimiento del estadio.

“Soy hincha número uno del Deportes Tolima, me encanta ir al estadio, pero me encanta que sea justo por lo justo, hemos hecho una investigación sobre el pago que hace el equipo, ellos pagan 2 salarios mínimos más el 6% de la boletería”, dijo el cabildante.

Martínez contó que el equipo paga un poco más de $2 millones por partido, siendo esta cifra poca para lo que produce, por ejemplo, el cabildante mencionó que se paga cerca de $500 millones al año, mientras que el mantenimiento está cercano a los $1.000 millones.

“Debemos cambiar el acuerdo del año 2016, el Deportes Tolima tiene jugadores de talla y vende jugadores de talla, lo mínimo es que paguen el funcionamiento del estadio, esa es mi propuesta que paguen los justo, o seguimos poniendo plata del bolsillo de los ibaguereños, se está generando un déficit”, aseguró.

Amenazaron al concejal Martínez

El concejal reveló que tras la propuesta ha recibido amenazas en contra de su vida “Me dicen que me van a picar, yo lo hago públicamente para que haya una constancia, lo único que busco es un beneficio para los deportistas, instauraré la denuncia en la Fiscalía, pero seguiré adelante, el único que me puede quitar la vida es Dios”.