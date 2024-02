No queremos mesas de diálogo hasta que no haya voluntad de paz: Yamil Arana

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, explicó que el consejo de seguridad que se celebró este jueves en Santa Rosa del Sur lo deja tranquilo y con buenas sensaciones, “venía cansado de los consejos de seguridad, este es el cuarto que hago en 45 días de este mandato”, pues detalló que se empezó por la aceptación de la realidad de la región.

Manifestó que hay falta de articulación entre la fuerza pública y lo que pide el ciudadano, “en el consejo a la izquierda estaban los alcaldes de municipios de cuatro departamentos diferentes y mirábamos cómo se reclamaba desesperadamente por ayuda del Gobierno nacional y fuerza pública”, al tiempo, contó que del otro lado, estaban los miembros de la fuerza pública hablando de los resultados operacionales. Agregó que se reconoció que hay acciones concretas que funcionan, pero que al tiempo no son suficientes, “todas esas acciones estaban bien, se ha logrado tener cierto control sobre algunas zonas como la parte urbana, pero no es suficiente”.

El gobernador detalló que en lo que va del año se han registrado 1.200 víctimas de desplazamiento en el sur de Bolívar, “la primera y gran conclusión y acción por implementar, es el plan de acción de retorno que garantice a esas 400 familias que les tocó salir de su lugar de origen, el regreso al territorio”.

Sobre las capacidades que se tendrán en adelante, dijo que noviembre hubo un consejo para autorizar los hombres, “pero apenas salen al territorio en este momento. Son 380 nuevos hombres, cinco pelotones, cuatro botes nuevos de bajo calado para que puedan en estas condiciones de sequía llegar a la profundidad”. También dijo que San Pablo y Cantagallo serán jurisdicción de la Primera División del Ejército.

Paz total

En cuanto a las políticas de paz del gobierno, dijo que el ELN ha iniciado y ha tenido acciones que van en contravía de lo que propone la paz total y lo que exige en mesa de negociación, “hoy tienen secuestrado un politólogo, si quieren dar ejemplos de paz, que lo liberen y cesar toda acción de privación de libertad”, de hecho, el gobernador manifestó que no quieren mesas de diálogo en el territorio hasta que no existan voluntades reales de acuerdos de paz, “tengo la percepción de que mientras las estructuras se fortalezcan, no van a tener la disposición de una paz total y verdadera”.