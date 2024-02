Modelo Integral Educativo: una gran apuesta para educar

Ecopetrol, Refinería de Cartagena y Colectivo Traso pusieron en marcha un Modelo Integral Educativo para fortalecer aprendizajes y competencias en seis instituciones educativas de Pasacaballos y la zona insular de Cartagena.

Estudiantes, padres de familia, directivos y docentes de tres instituciones educativas de Pasacaballos y tres más de la zona insular de Cartagena tienen ahora una visión distinta para entender y aplicar la educación. Es posible que alumnos y padres se sientan más acompañados en los procesos y que maestros y directores están más inspirados en ser transformadores sociales.

Desde hace ya un tiempo Ecopetrol, Refinería de Cartagena y Colectivo Traso se han aliado para poner en marcha un Modelo Integral Educativo que apunta a promover la calidad educativa, la permanencia escolar, el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la niñez y la juventud, a través de diferentes componentes de intervención para incidir de manera positiva en la formación académica de 3.522 estudiantes y padres de familia, 407 maestros y 14 directivos docentes.

Ellos conforman las instituciones educativas de Nuestra Señora del Buen Aire, José María Córdoba y Técnica de Pasacaballos, y Caño del Oro, Tierra Bomba y Domingo Benkos Biohó de Bocachica, en la zona insular de Cartagena.

El modelo ya está dando frutos importantes, luego de implementar diferentes programas y proyectos en calidad educativa, educación STEM, empoderamiento femenino, formación en danza, música y deporte, así como de oportunidades de acceso a educación superior para jóvenes.

Dimas Ávila Torres es la rectora de la IE Tierra Bomba. Ella considera que la intervención integral es necesaria para hacer realidad el gran propósito que los estudiantes del territorio reciban educación de calidad. “Es necesario invertir en la educación y tener aliados estratégicos como Ecopetrol, Refinería de Cartagena y Colectivo Traso, que miran hacia la zona insular de Cartagena, donde la niñez necesita conocer más allá de su territorio, formarse y tener un proceso educativo de calidad que les permita ser transformadores sociales”, anotó la directora.

Dimas también reconoce los buenos resultados de las formaciones para el liderazgo a las que han accedido los docentes y directivos. “Esto apunta al desarrollo de las dimensiones del ser, la formación académica y cómo hacemos para llegar a las comunidades y para mejorar las condiciones académicas de los estudiantes”, puntualizó.

Avances en calidad educativa

El Modelo Integral Educativo en su componente de calidad educativa ha logrado articular estrategias para mejorar los aprendizajes en lenguaje, matemáticas y competencias ciudadanas de los estudiantes, así como las capacidades de los docentes y directivos para responder a los retos presentados en el marco del diagnóstico institucional realizado.

Este proceso focaliza el desarrollo y fortalecimiento de las cuatro gestiones del sistema educativo en Colombia: directivo, administrativo y financiero, gestión académica y pedagógica, y gestión de la comunidad, que permiten una mejor prestación del servicio educativo.

El acompañamiento que se brinda con el Modelo Integral ha permitido que las cuatro instituciones educativas focalizadas en el componente de calidad hayan mejorado sus resultados.

La IE Técnica de Pasacaballos presentó un rendimiento promedio por encima de la media de los colegios oficiales de la ciudad: 237,9/500 frente al 227 que promedia Cartagena. Además, fue la segunda con mayor registro de mejora entre 2022 – 2023.

En el caso de la IE Nuestra Señora del Buen Aire, hay notable mejoría en el resultado del área de Ciencias Sociales: aumentó 5,7 % frente al 2022, lo cual es de resaltar si se tiene en cuenta que históricamente las instituciones educativas a nivel nacional presentan resultados más bajos en esta área. Esta institución, además fue la séptima en todo el Distrito con mayor registro de mejora entre 2022 y 2033.

De igual manera, la IE Tierra Bomba mejoró de 3,4 puntos en su resultado entre el año pasado y el 2022 en inglés, lo que representa un alto valor si se tiene en cuenta que esa isla se proyecta como un polo de desarrollo turístico de la ciudad.

En cuanto a la IE José María Córdoba es de resaltar que alcanzó un puntaje global levemente superior al del año anterior. En 2022 logró 211, mientras que en 2023 alcanzó 212,5.

Un modelo ‘Imparable’

A través del Modelo Integral Educativo se fortalece a la comunidad académica en la didáctica del aprendizaje evaluado por el ICFES y brindan mayores oportunidades para el crecimiento sostenido de los colegios en la medida en ascienden en el racking.

Por ello se incluyen formaciones en liderazgo y coaching educativo para los profesores y estudiantes de grado 11 en orientación vocacional y convivencia escolar.

De igual forma, se adelantan procesos de formación y acompañamiento a estudiantes en ciencia, tecnología e innovación, alfabetización musical, danza, deporte y apoyo socioemocional, lo que en 2023, facilitó el acceso a educación superior, técnica y tecnológica con bilingüismo, a 28 jóvenes.

Elizabeth Díaz Meléndez es estudiante de la IE Señora del Buen Aire, en Pasacaballos y participa del programa Imparable, una iniciativa que busca empoderar a las niñas y trabajar por la equidad de género, dentro de la apuesta del Modelo Integral Educativo.

“Participar en ‘Imparable’ ha sido una verdadera revelación para mí. Cada día, este programa nos impulsa a superarnos más como mujeres y nos empodera de maneras que nunca imaginé. Ha sido una gran experiencia donde he podido superar mis propias limitaciones y ahora me siento más libre que nunca. Gracias a ‘Imparable’, he logrado soltar mis miedos y explotar mi potencial”, aseguró.

Sin duda, la implementación del Modelo deja un resultado palpable más allá de la mejora en la ubicación del ranking 2022 – 2023 de las pruebas ICFES en donde hay ejemplos claros: las instituciones educativas Técnica de Pasacaballos y Nuestra Señora del Buen Aire que ascendieron 32 y 24 puestos respectivamente. Se está construyendo una comunidad educativa que reconoce la necesidad de fortalecer sus capacidades de manera integral en pro de una educación con calidad.