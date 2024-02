El Concejo de Medellín eligió a Mefi Boset Rave Gómez

Medellín, Antioquia

Con los 20 votos de los concejales asistentes, el Concejo de Medellín ratificó a Mefi Boset Rave Gómez como Personero de Medellín. Luego de las diferentes polémicas en el concurso de méritos, que terminó con la victoria del señor Rave Gómez y la renuncia al proceso de William Yeffer Vivas Lloreda, saliente personero.

El electo personero, que iniciará su periodo en marzo, dio unas muy breves palabras, luego de ser elegido y aseguró que se ampliará en discurso el día de su posesión.

“Nunca había escuchado tantas veces seguida mi nombre en un momento tan importante y me hizo acordar de la historia de mi nombre, MefiBoset es un nombre judío, y hay una historia que dice que a MefiBoset lo manda a llamar y hoy la ciudad me ha mandado a llamar a mi para servirle y he comprometido mi palabra de que debían de buscar un hombre honesto para que este al frente de la personería.

El señor Rave Gómez deberá posesionarse en las próximas dos semanas ante la plenaria del Concejo de Medellín.

El nuevo personero de Medellín es abogado, especialista en derecho administrativo, procesal penal, contratación estatal y cultura política pedagógica de los derechos humanos, además es magister en derecho administrativo y procesal penal y teoría del delito.