Apagón en más de 100 barrios de Montería. Conozca dónde se quedarán sin energía

Montería

La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, informó que estará desarrollando trabajos de mantenimiento que demandan la interrupción del servicio en la mayoría de los circuitos y líneas de la ciudad de Montería, el domingo 18 de febrero. Por esta situación, habrá apagón en más de 100 barrios de la capital cordobesa.

El corte de energía se realizará en diversos horarios, entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Estos son los sectores afectados

Circuito Pradera 1: para ejecutar las actividades se debe interrumpir el servicio entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m., en los barrios que se alimentan de estas redes; entre ellos, El Alivio, La Pradera, Tacasuán, Urbanización Cundama, Urbanización El Laguito, Villa Ana, Villa Rocío, La Unión y Villa Jardín.

Circuito Pradera 2: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., y de 3:00 p.m. a 3:30 p.m., no tendrán energía los barrios Balboa, Buenavista, Chambacú, Chuchurubí, Colón, Granada, La Victoria, Obrero, Risaralda, Urbanización Lacharme, Clínica Zayma, Clínica San Jerónimo y Ademacor, entre otros.

Circuito Pradera 3: entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m., y de 3:00 p.m. a 3:30 p.m., estarán sin energía los barrios Costa De Oro, El Coliseo, La Julia, Los Álamos, Pasatiempo, Pueblo Nuevo, Risaralda y Urbina, entre otros.

Circuito Pradera 4: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., se interrumpirá el fluido eléctrico en el barrio Caribe y las poblaciones Loma Grande, Las Pulgas, El Charcón, Besito Volao, Toledo, Los Pericos, La Granjita, El Cerrito, Las Mojarras, Palma de Vino, Las Palmas y Patio Bonito, entre otros.

Circuito Pradera 5: se suspenderá el suministro eléctrico de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., en los barrios 6 De Marzo, Buenavista, La Palma, Rancho Grande, Urbanización Vallejo, Los Colores, Caracolí, El Puente, Urbina y Vista Alegre, entre otros.

Circuito Pradera 6: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., estarán sin servicio los barrios 6 de Marzo, Boston, Buenavista, Costa de Oro, Damasco, Edmundo López II, El Diamante, Rosales de Tacasuán, Galilea, P-5, Urbanización Samaria y Coorvipol, entre otros.

Circuito Pradera 7: entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m., no tendrán energía los barrios Cantaclaro, Urbanización El Limonar, Urbanización Bonanza y la Urbanización Villa Laura, entre otros.

Circuito Río Sinú 1: entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., se suspenderá el servicio en los barrios 2 de Septiembre, Alfonso López, Buenavista, El Prado, Galilea, La Campiña, La Granja, Las Colinas, Los Araújos, P-5, Pablo VI, Panzenú, Pastrana Borrero, Policarpa, San Martín, Urbanización Guadalajara, Urbanización Samaria y Villa Margarita, entre otros.

Circuito Río Sinú 4: de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., estarán sin energía los barrios Santa Fe, Brisas del Sinú, La Granja, San Martín, Santander, Policarpa, Pastrana Borrero, Los Araújos, Alfonso López y Villa Margarita, entre otros.

Circuito Río Sinú 5: se interrumpirá el fluido eléctrico de 7:00 a.m. a 10:00 a.m., en los barrios Los Robles, Ranchitos, La Candelaria, El Enjambre, Paz del Río, Santa Rosa, Furatena, Villa Paz, Las Colinas, La Esperanza, Villa Sinú, Villa Melisa, Urbanización El Recuerdo y la Urbaniza Los Robles, entre otros.

Circuito Línea 576: entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m., se suspenderá el servicio en las poblaciones Tres Piedras, Las Palomas, Tres Palmas, San Isidro, San Anterito, Guateque, Nueva Lucía, Tres Piedras, Santa Fe, La Esperanza, Moncholo, Los Corrales, Verdún, Hoyo Oscuro, Tres Puertas, El Congo, Déjame, León Arriba, La Poza, Punto Fijo, Corea, Apartada Maracayo, Los Gonzales, Nuevo Horizonte, Broquelito, Los Llantos, La Puente, Ya La Llevas y Ya La Ves.

Afinia ofrece excusas

Mediante un comunicado, la empresa Afinia, operadora del servicio de energía en el departamento de Córdoba, ofreció excusas a los clientes por las incomodidades ante la falta del servicio, indicando que se trata de “trabajos que son fundamentales para ofrecer a los clientes un servicio más seguro, confiable y estable”.