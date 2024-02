Alcaldía de Rionegro aclaró porqué no han iniciado servicios de primera infancia

Rionegro, Antioquia

La Alcaldía de Rionegro se pronunció sobre porqué no han iniciado los servicios de primera infancia en el Municipio, advirtieron que esto obedece a que el ICFB no ha emitido los requisitos para dicha contratación y que sin esas directrices no pueden proceder.

“Entendemos la preocupación, la incertidumbre y la gran expectativa que hay alrededor de la entrada en operación de los Centros de Desarrollo Infantil en el municipio de Rionegro. A los padres, a los niños y niñas y a agentes educativos les decimos que estamos haciendo todo lo posible para que la operación pueda darse cuanto antes. Es importante aclarar que el ente rector y quien da los direccionamientos y adjudica la contratación es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No obstante, desde la Administración Municipal estamos realizando todos los acercamientos y las gestiones pertinentes para poner en marcha la atención a la primera infancia del municipio.

Le recomiendan a los padres de familia que mientras se avanza en el proceso de contratación, cuiden de manera activa y cercana a los niños y a las niñas, redoblen sus esfuerzos por no dejarlos al cuidado de terceros, que no compartan con otras personas sin su supervisión, ni asistan solos a ningún lugar.