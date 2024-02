Se ‘embolató’ la nueva sede del Instituto San José de la Salle

Bucaramanga

Adriana González, directora del fondo de infraestructura educativa informó que no se podrá avanzar en el proyecto de una nueva sede para el colegio San José de la Salle debido a problemas con el lote que se tenía.

“El lote donde se postuló el proyecto no cumple con los requisitos técnicos para desarrollarlo, hay unas redes hidrosanitarias del conjunto de al lado que no permiten que podamos desarrollar el proyecto, llevamos varios años esperando soluciones sobre el tema, motivo por el cual el proyecto no va a poder ser ejecutado”, señaló la directora del FFIE.

El concejal Robin Hernández, se refirió a este hecho y aseguró que no se puede permitir que el dinero se vaya a perder y aseguró que desde que estaba el convenio estaba incluido este colegio pero “de alguna manera saldrá del convenio porque nunca le entregaron el lote en donde se debía edificar y ellos no pueden esperar más tiempo”.

En los próximos días se citará a un debate de control político en el concejo de Bucaramanga para conocer detalles de las obras en las instituciones educativas de la ciudad.