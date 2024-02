Presidente Gustavo Petro asistirá a la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania

Bogotá

El presidente Gustavo Petro confirmó su participación en la Conferencia de Seguridad que se llevará a cabo en Múnich, Alemania, desde este viernes 16 de febrero.

El evento reunirá a líderes globales para abordar los desafíos contemporáneos de seguridad humana y la crisis climática, entre las figuras destacadas estará el presidente del Líbano, de Guatemala, de Qatar, Irak, el rey de Jordania, así como la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Previo al evento el presidente aseguró: “Allá nos esperan en Múnich en un Consejo de Seguridad, se llama así exactamente con una fundación que tiene el nombre de un alemán militar que luchó contra Hitler y que heredó con ese nombre la Conferencia Mundial de Seguridad”.

“Yo quise aceptar el honor de hablar en Alemania con alguien que luchó contra Hitler precisamente estos problemas, cuáles son los problemas más fundamentales de la seguridad humana en el día de hoy y cómo nos podemos juntar en esa alianza como antaño, una alianza por la democracia para derrotar a Hitler ahora una alianza por la vida y la democracia para derrotar la crisis climática”, añadió el mandatario.

El mandatario participará en Panel de discusión “Growing the Pie: A Global Order That Works for Everyone”, en este escenario también estará António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Presidente de la República de Ghana o Mia Amor Mottley, Primer Ministro de Barbados