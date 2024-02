Minsalud lanzó críticas a las EPS: reclamó públicamente un examen de próstata

Durante una audiencia pública realizada por la Comisión Séptima del Senado en Cartagena, el Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, arremetió contra las EPS tras asegurar que no están trabajando la parte preventiva.

El titular de la cartera también realizó un particular reclamo a su entidad promotora de salud, y sostuvo que sigue esperando una citación para practicarle una prueba diagnóstica de próstata.

“Yo llevo 25 años y nunca mi EPS me ha hecho un antígeno prostático, y lo estoy pidiendo públicamente, todavía no me ha llegado, estoy esperando la orden que diga Guillermo Alfonso Jaramillo sírvase pasar el día tal para que le hagan el antígeno prostático; y nos estamos muriendo de cáncer no le hacen la citología a la mujeres, no le hacen las mamografías a las mujeres, no prevenimos los cánceres fáciles”, manifestó.

Así mismo cuestionó la posición de los empresarios colombianos frente al proyecto de reforma, enviándole un mensaje directo al presidente de la ANDI.

“Mac Máster se pone firme apenas llega el Banco Mundial, llega el Banco Interamericano se pone firme; el Fondo Monetario Internacional de una vez se pone firme, pero nosotros decimos algo y dicen estos castrochavistas de dónde inventaron esa cosa. Hoy el Dr. Wilson Arias y yo, nos volvimos admiradores del Banco Interamericano de Desarrollo porque dice lo que nosotros venimos sustentando; que hay que hacer más cobertura y trabajar más la atención primaria”, aseguró Jaramillo.

También destacó que trabajará para que Colombia no tenga régimen contributivo ni subsidiado, sino que la atención sea para todos con igualdad de condiciones.