Así se desarrollarán las obras de muelle e infraestructura en Gorgona

Ante los anuncios del Gobierno nacional sobre las intervenciones en Gorgona, en diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Guillermo Santos, subdirector de gestión y manejo de áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia señaló que lo que se va a hacer en la isla Gorgona es un paquete integral de medidas del Estado. “No existe ni va a existir una base militar ni naval, hay presencia permanente del personal de la Armada y de guardia costas en una infraestructura obsoleta que fue construidas por la Policía Nacional en la época de la prisión”, con lo cual, señaló que se busca es reemplazar tres infraestructuras con materiales más amigables con el medioambiente y en armonía con el centro El Poblado que está en la isla y que ya está construido.

Agregó que la isla no cuenta con un muelle ni con embarcadero, “hoy toca saltar de las embarcaciones al agua, es una operación antitécnica y no hay forma de desembarcar”. No obstante, frente a los riesgos ambientales, resaltó que toda intervención humana en un ecosistema genera un impacto, pero asegura que no se puede hablar de daño, “en el proceso de licenciamiento ambiental se previó y se tuvo en consideración los posibles impactos en la fase de construcción, pero los impactos en la fase de operación no van a ser relevantes”. Precisó que durante el proceso de construcción es necesario entrar unos pilotes, “se han tomado las medidas para mitigar cualquier impacto que tenga la entrada de los pilotes del muelle”, también dijo que esta acción se desarrollará mientras no se esté en temporada de ballenas jorobadas ni que haya fauna en el momento en que entren los pilotes, “otro de los temas es que acá las mareas son variables, baja mucho a una hora del día y se aprovechará ese momento de tierra el descubierto para la instalación de los pilotes”.

Por último, dijo que la intervención empezaría pronto para que el muelle esté construido al finalizar este primer semestre del año, de otro lado, dijo que la construcción de las tres casas podría iniciar después de la construcción del mulle.