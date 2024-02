Necesitamos del Gobierno, la seguridad es un asunto de todos: Dilian Francisca Toro

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que desde las regiones se hace todo lo posible por mantener la tranquilidad de los habitantes, pero señaló que es necesario el trabajo del Gobierno nacional, “la seguridad es un asunto de todos, la articulación del gobierno nacional con los municipios y los departamentos es fundamental”. Explicó que la seguridad del Valle del Cauca pasa por el pacífico, “el Gobierno nacional nos debe apoyar en la seguridad por las disidencias, por los problemas en municipios como microtráfico, extorsión y es importante que el Gobierno si está en este proceso de paz total, los que están en cese al fuego, pues tienen que cumplir y no seguir delinquiendo y menos las acciones que han generado en Cauca y Chocó; eso es una violación al DIH”.

Sobre la situación en Tuluá, explicó que es una banda delincuencial que no está en ningún proceso de paz la que ha generado terror, “en este caso debe ser un sometimiento de la banda a la justicia, y en eso se debe hacer una nueva ley, la ley de sometimiento del gobierno y esa banda lo que hace es extorsionar, matar y una cantidad de acciones que intranquilizan la comunidad y alteran el orden público”, pues detalló que en este caso lo que hay es delincuentes desde cárceles dando órdenes para generar estas acciones delincuenciales.

La gobernadora detalló que se debe hacer un trabajo no solo por departamento, debe ser por toda la costa pacífica, “ahí tenemos que cumplir con el hecho de que la institucionalidad esté presente, que la acción territorial esté dada por la institucionalidad, no solo es Ejército y Policía, es inversión social y sustitución de economías ilegales, si no hacemos acciones integrales de seguridad que tenga que ver con la institucionalidad e inversión social, difícilmente tendremos paz en esta región”.

Por último, resaltó que desde el 12 de enero se trabaja en un comando antiextorsión con el Gaula y fiscales especializados, “todo este trabajo dio con captura de “Nacho” y hubo retaliación, la ciudad está militarizada, hay operativos, se apoya a la Policía y hasta hoy hay toque de queda, pero de todas maneras hay que tomar decisiones drásticas desde el Gobierno nacional con los delincuentes que realizan acciones desde las cárceles”.