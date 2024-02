El menor es el títere de bandas criminales en Quindío: joven que fue infractor de la ley

Armenia

Los menores de edad son los títeres de las bancas criminales en el Quindío, así lo manifestó Kevin Escorcia un joven que hizo parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y que estuvo cinco años en el centro del menor infractor La Primavera en Montenegro al referirse a la alerta temprana 001 de la Defensoría sobre el uso de menores para delinquir en cinco municipios del Quindío.

Kevin que ya se resocializó y hoy a través de su testimonio y el rap busca que los jóvenes tengan otras alternativas y oportunidades, fue claro en manifestar que la alerta de la Defensoría del Pueblo se conocía hace años en el departamento del Quindío y es muy poco lo que han hecho las autoridades para hacerle frente a la problemática.

Sobre alerta temprana de la defensoría del pueblo

A mí no me sorprendió realmente, eso es un tema de que viene hace años, siempre se ha sabido que el menor es el títere. Siempre se ha sabido entonces, el tema es que lo tocaron ahora y para muchos fue como uy, una bomba de lo que está pasando, no, eso ya venía pasando hace mucho rato y si no, no tuviéramos más de 8.000 jóvenes en el sistema de responsabilidad penal y si no, no tuviéramos tanta indigencia de juvenil”

Kevin agregó “Yo creo que y es un tema muy delicado cierto de tocar porque pues como saben hay personas muy delicadas en este tema, pero yo creo que no es algo nuevo, es algo de que estamos normalizando es algo que para muchas personas lo normalizaron y vieron que ahora que sí se necesita realmente tocar ese punto dieron vieron la oportunidad y lo sacaron a relucir, pero eso es algo que viene hace rato yo fui un títere”

La salud mental de los jóvenes

La salud mental es un estado de prosperidad y de tranquilidad cierto donde ya uno tiene las herramientas para trabajar, pero cuando no tenemos esa salud mental fortalecida, lógicamente tenemos activados donde las personas se aprovechan de ella, ya se aprovechan, en qué en que le demuestran a los jóvenes que es plata fácil de que va a poder tener su celular más caro de que la percha esto de que es una vida libre entre comillas que ni papá ni mamá o nadie me va a decir nada y voy a poder hacer lo que quiera créame que muy fácil realmente, Llegarle a estos jóvenes que están tan vulnerables porque no hay nada”

Sobre los programas de los gobierno locales y regionales

“bueno yo justamente tuve la oportunidad de conocer un espacio donde van los habitantes de calle se bañan desayunan y todo cierto, pero bueno, pero yo creo que esos programas, están de relleno y lo dijo el alcalde de Pereira es un alcahuetería, que esos estas personas no inician un proceso de rehabilitación y que sigan su vida, porque saben que tienen su comida diaria y que van a poder volver otra vez a consumir a delinquir o hacer lo que ellos hacen en su vida diaria, si realmente tú quieren brindar un proceso para las personas que se encuentran en estos campos de acciones programas de rehabilitación y yo sé que de 50 que estén en lista para entrar a un programa de rehabilitación 10 van a querer los otros 40 no van a querer”

Mensaje

Como terapeuta aprendí que hay que leer su cerebro, hay que entender sus partes sus comunicaciones las cosas que realmente dice entonces y vuelvo y le regaló esta frase a aprender a enseñar desde el cerebro del que aprende van a poder entender a todas esas personas, Cómo va a ser la Chispita para poderle activar ese deseo de cambio.

Llamo la atención sobre la importancia de escuchar a los jóvenes y brindar alternativas a través del arte, la cultura, el deporte para que delinquir no sea la única alternativa de los menores en los diferentes municipios