Real Madrid, en medio de polémica, vence al Leipzig en los octavos de final de Champions

Real Madrid empieza a encaminar su clasificación a la siguiente fase de la Champions League 2023-24. Este martes 13 de febrero, el cuadro español se hizo fuerte en el Red Bull Arena y, en medio de una gran polémica, se llevó la victoria por 0-1, gracias a la solitaria anotación de Brahim Díaz.

Un gran gol de Brahim, que no pudo acabar el partido por un problema muscular en el gemelo izquierdo, dio el triunfo al equipo merengue en la ida de los octavos de final de la Champions, sostenido por una gran actuación de Andriy Lunin.

El Madrid sufrió en el primer acto, tras un arranque sin actitud, salvado a los dos minutos desde el VAR por un tanto anulado a Sesko, y confirmó su reacción a los 48 minutos en una acción individual de Brahim con disparo desde fuera del área a la escuadra. Lunin realizó nueve paradas para sostener el triunfo madridista.

Emoción por el gol

Brahim Díaz aseguró, tras retirarse con molestias en el minuto 84, que notó “un golpe” y que no sabe si se le “subió el sóleo” de la pierna derecha, pero que confía en que las pruebas que le realicen el miércoles concluyan que no es “nada” grave.

”Ahora mismo no sé qué tengo. He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Mañana haremos pruebas y no será nada”, explicó en Movistar Plus.

El volante firmó un gran gol al regatear a cuatro jugadores y disparar desde lejos al palo largo; una acción que desgranó tras el partido. ”Recibo la pelota, hago el primer amague, veo que ellos tienen miedo a entrar… y la meto a la escuadra. Un gol bonito”, dijo. ”Muy contento por poder ayudar al equipo por el gol y por el trabajo del equipo a pesar de las bajas, seguimos demostrando que somos un gran equipo”, añadió.

El atacante analizó la victoria en la ida de semifinales de la Liga de Campeones y se mostró confiado en que para la vuelta sí tendrán más puntería.

”Tuvimos oportunidades. Ellos también. Ha sido un partido bonito. No nos ha beneficiado ese ida y vuelta, pero hemos hecho un gran partido. Las tuvimos y las marcaremos en la vuelta”, declaró. Un Brahim que aseguró, al ser preguntado por si espera ser convocado con España por primera vez, que debe “seguir demostrando en el campo el valor” que tiene.

Agencia EFE