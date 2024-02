Fico Gutiérrez, contra los hinchas que incendiaron la silletería: No volverán al estadio

Desmanes en la tribuna sur del Atanasio Girardot / Archivo particular

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, se comprometió a que ninguno de los involucrados en la quema de la silletería del estadio Atanasio Girardot, durante el partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la sexta jornada del fútbol colombiano, regresará al escenario deportivo.

Así lo manifestó el mandatario local, luego de los videos donde se observa que en varios de los puntos de la tribuna los hinchas provocaron los daños en la silletería, a modo de protesta por el manejo administrativo y los resultados deportivos recientes del club. Vale recordar que el verde ha perdido los dos clásicos que disputó en este inicio de semestre: América de Cali (fue goleado 4-1) y ahora Millonarios.

“Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos”, sentenció el Alcalde a través de su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter.

Adicional a lo anterior, Gutiérrez publicó las imágenes de las sillas, papeles y banderas quemadas, tras consumarse la derrota por 0-1 ante el equipo de Alberto Gamero.

El alcalde Gutiérrez ha sido uno de los defensores de que se sancione a los responsables de manera individual y no de provocar sanciones a los equipos o barras en general. Claro está que una cosa es lo que determinen las autoridades locales y otra completamente es lo que decida Dimayor, en caso de imponer alguna multa de cara a la Liga.

Situación que precisamente ocurrió en el cierre del semestre anterior, cuando aficionados del equipo antioqueño protagonizaron desmanes en el Polideportivo Sur durante el clásico ante Independiente Medellín. En aquella oportunidad, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor sanción a Nacional con dos partidos sin acceso al público, dos más a la tribuna norte y noroccidental, además de tener que pagar una multa de $11.600.000 pesos.

Dicha sanción concluye el próximo 22 de febrero con el duelo ante Jaguares en la capital antioqueña, pero tranquilamente podría imponerse una nueva ante lo ocurrido. Los siguientes partidos de Nacional en el rentado local serán contra Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto y Fortaleza.