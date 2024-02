Jhon Bodmer deja su cargo a disposición: ¿adiós a Atlético Nacional?

Atlético Nacional pasa por un momento complicado. En el encuentro válido por la sexta jornada de la Liga colombiana, el conjunto antioqueño perdió por la mínima diferencia el clásico ante Millonarios (0-1), gracias a la solitaria anotación de Leonardo Castro. A raíz de lo anterior, la relación entrenador-hinchada está cada vez más rota.

Y es que el inconformismo de los aficionados con la reciente gestión del estratega bogotano es total. Tanto así que, en medio del partido ante el azul, varios de ellos hicieron cánticos pidiendo la salida del entrenador, que suma dos victorias, dos empates y dos derrotas en este inicio de temporada. Balance regular, que se ve agravado por las caídas no solo ante los capitalinos, sino también frente al América de Cali. Dos clásicos disputados, dos derrotas...

Con lo anterior sobre la mesa, Bodmer anunció en rueda de prensa que dejaba su cargo a disposición de la directiva, aunque manifestó estar tranquilo con el trabajo adelantado hasta ahora, más allá de los resultados. Asimismo aceptó los errores cometidos, pero aclaró que su trabajo es “honesto” y busca siempre darle alegrías al cuadro verde.

Derrota con Millonarios

Queda tranquilo porque el equipo compitió

“Por supuesto que no salgo tranquilo, yo también quiero ganar. Porque tengo encima toda una institución y la hinchada más grande del país y quiero hacerlo bien, pero me quedo con la competitividad del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos fueron finos en la que les quedó y nosotros no. Competimos muy bien, no perdimos la cabeza a pesar de que teníamos el deseo de ir al ataque. Hicimos todo hasta esa puntada final. Para mí fue un gran esfuerzo del equipo cabeza fría, ímpetu y calidad. Hicimos un gran trabajo”.

Faltó efectividad de cara al arco

“La diferencia entre Águilas y hoy es que fuimos finos. El resultado abultado hace que se genere un envión anímico y una esperanza de que vamos en ascenso. Hoy faltó ser finos. Tuvimos 5 situaciones de gol y 4 de muy alto riesgo. En el fútbol se gana con goles y no con situaciones. Hoy nos faltó ser finos (…) Hay que felicitar al rival que fue efectivo”.

Posible salida del club

Deja el cargo a disposición

“Entiendo que cuando se pierde, la gente quiere que uno se delate. Hay formas de perder y hoy perdimos compitiendo todo el partido. Mi cargo está a disposición para los directivos, yo he hecho el trabajo honestamente. Lo dejo a disposición de los directivos”.

Los hinchas piden su salida

“Con tristeza. Yo quiero ganar y quiero ganar todos los partidos y ojalá por goleada. Pero yo trabajo honestamente, soy humano y cometo errores. Claro que es una tristeza inmensa. Quisiera que allá corearan mi nombre. Hoy me toca vivir el otro lado y lo asumo, tienen el derecho a reclamar y señalar. Espero que Dios y el fútbol me permitan voltear y ojalá puedan corear mi nombre a favor. Si algún día tengo que salir, me voy con la cabeza adelante y quien llegue que ojalá pueda hacer las cosas mejor y puedan encontrar el camino porque esta institución se lo merece”.