En medio de acalorado debate se realizó la entrevista a los aspirantes a la Personería

Cúcuta

En medio de gritos, acciones legales y una gran polémica, se llevó a cabo la entrevista a los finalistas en el proceso de elección de personero de Cúcuta, en el Concejo de la ciudad.

Iniciada la sesión, varios de los corporados hicieron un llamado de atención a la mesa directiva para atender lo que sería un fallo de desacato, mientras la presidencia dio continuidad a la sesión, lo que desencadenó un fuerte intercambio de palabras entre los concejales.

“Venimos con una pelea jurídica desde el 3 de enero, hoy llegó un fallo de desacato donde manifiestan que la calificación y la evaluación tiene que ser de los 19 corporados, y la mesa directiva sigue violando nuestros derechos, en mi caso personal no me permiten el uso de la palabra y no me dan las garantías para poder asistir a la plenaria” dijo a Caracol Radio Alonso Torres, concejal de Cúcuta.

Las acciones de la mesa directiva fueron fuertemente criticadas por los corporados, quienes denunciaron presuntas violaciones a sus derechos dentro de la corporación.

“Es una grosería y un irrespeto a la institucionalidad del Concejo, creo que el presidente y la mesa directiva han roto todos los protocolos de la elegancia y todos los estatutos internos que rezan estos procesos” aseguró el concejal Leonardo Jácome.

Pasados unos minutos, los tres concejales que llamaban la atención a la mesa directiva, decidieron levantarse y marcharse del recinto ante las presuntas vulneraciones al reglamento de la corporación.

“Hay un desacato de tutela, el señor presidente no lo lee en plenaria y nosotros solicitamos que se lea ese incidente de desacato, nunca lo quisieron acatar, fueron arbitrarios y por eso nos paramos, nos retiramos con todo el respeto para que ellos sigan haciendo lo correspondiente, pero esperamos las acciones jurídicas y disciplinarias que posiblemente acarrean con las determinaciones que la mesa directiva ha generado” dijo el concejal Oliverio Castellanos.

Por su parte, desde la mesa directiva aseguran que todo el proceso se realizó bajo el cumplimiento de la ley, y que se estudiarán medidas internas por los sucedido en el acalorado debate.

“Decirle a la comunidad cucuteña que el Concejo ha sido garante, se han dado todas las garantías a todos los candidatos y todos los participantes, y ya frente a las actuaciones, entrarán los órganos judiciales a proceder, pero siento tranquilidad y confianza en que todo se hizo pegado a la norma. Estos procesos siempre traen inconvenientes y estamos dispuestos a dar toda la información a los organismos de control que la soliciten” manifestó en diálogo con Caracol Radio Edison Contreras, presidente del Concejo.

Los equipos jurídicos que han venido haciendo veeduría al proceso de elección de personero, también hicieron presencia en el recinto donde aseguran se hizo evidente la supuesta violación a la ley, junto a la preocupación por la ausencia de los organismos de control durante la sesión.

“Podemos advertir un evidente desacato en cuanto al fallo constitucional, conocimos que este viernes a las 11:20 a.m. llegó a la mesa directiva del Concejo un auto en el que el juez le daba dos horas al presidente del Concejo para que manifestara si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el fallo, para que los 19 concejales de la ciudad de Cúcuta pudieran formular preguntas y votar, aquí hay un claro de desacato y los jueces tendrán que determinarlo” afirmó el abogado Carlos Ramos.

También hizo un llamado a la aspirante al cargo Lina Villamizar, quien no hizo presencia, pero habría presentado una solicitud recusación y posteriormente la habría echado para atrás.

“Una de las aspirantes que ya había radicado previamente, según lo informó el mismo Concejo de Cúcuta, mediante su correo oficial dio a conocer una recusación contra 10 concejales, y faltando unos minutos para que iniciara la plenaria, envió otro correo diciendo que ella no había enviado ese correo, este hecho tendrá que ser analizado también por las autoridades, porque la señora aspirante tendrá que decir si recibió coimas, si recibió algunas presiones, o si recibió algún condicionamiento para realizar esta acción, y tendrá que aclarar por qué incurrió en una falta al enviar dos correos con información contradictoria” agregó Ramos.

Pasada la polémica, se llevó a cabo la entrevista a los aspirantes Luddy Páez Ortega y Juan Carlos Prada, y se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados y el nombre de quien será posesionado como personero de Cúcuta.

Por otro lado, se hicieron anuncios de continuar con las acciones legales por medio de las que presuntamente “los concejales involucrados terminan sancionados en la jurisdicción disciplinaria y muchos de ellos probablemente terminen en la cárcel y otros terminen inhabilitados de por vida”.