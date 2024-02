Denuncian incremento en las estadísticas de reclutamiento de migrantes en la frontera

Cúcuta

Continúan las denuncias por la presunta vinculación de población migrante a las estructuras delincuenciales de Colombia. Están alertando que muchas organizaciones al margen de la ley se están aprovechándose de las necesidades de la población que llega a la ciudad de Cúcuta. Esto debido a los problemas de seguridad y orden público registrados en los últimos días en los que se han visto comprometidos algunos extranjeros.

Simón Gamboa, Activista social colombovenezolano señaló que este es un tema relacionado a una crisis humanitaria que no ha sido abordado con la atención suficiente.

“Efectivamente la situación de seguridad y reclutamiento de migrantes venezolanos en estado de vulnerabilidad por parte de organizaciones criminales, en este caso de Colombia, es un hecho que viene transcurriendo desde hace mucho tiempo. Esto viene presentándose debido a la situación de necesidad por la cual viene atravesando”.

Recalcó que no toda la población migrante vinculada a estructuras criminales no llegó con estas intenciones al país, pero advierte que una compleja situación de inestabilidad económica y las múltiples necesidades los llevaron a un camino que no es el correcto. Insistió que esto no es una justificación, sino que por el contrario es un análisis del contexto.

“Muchos salen por una mejor calidad de vida, y en la búsqueda de trabajo se ven en la necesidad de aceptar estas ofertas”.

Insistió en que este es un problema de grandes dimensiones al no ser abordado de forma apresurada, por lo que destaca que es un complejo panorama que va en aumento.

“El llamado que hacemos al Gobierno Nacional de Colombia es que se necesita la regularización de los venezolanos para que podamos saber quiénes están aquí para conocer su identidad, su procedencia y sobre todo la capacidad de poder inserción laboral, a la seguridad y al producto interno bruto de Colombia”.

Destacó que esto parte de unas relaciones binacionales que se establecieron, pero señaló que en cuanto al tema económico y social no se han visto mayores avances.