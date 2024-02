Análisis de la semana: día del periodista, elecciones en EE. UU. y TikTok

En Hora20 el análisis a varios hechos con los que cierra la semana. El análisis a la libertad de prensa y de expresión el día en el que en Colombia celebramos el día del periodista. Una mirada a los retos que enfrentamos como país en términos de libertad de prensa. Después e avance de las elecciones en Estados Unidos: la memoria de Biden y los problemas judiciales de Trump. Por último, el impacto de TikTok en la vida cotidiana de sus usuarios.

Como una forma de conmemorar la primera publicación del papel periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá el 9 de febrero de 1791, el país cada año en esta fecha vuelve a abrir la conversación alrededor del oficio del periodismo, de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Hoy la discusión se da en un contexto en el que la Sociedad Interamericana de Prensa califica al país en la categoría de “restricciones a la libertad de prensa”, mientras que la Fundación para la Libertad de Prensa ya reporta 25 violaciones a la prensa en lo que va del año, sin embargo, solo en el 2023 se presentaron más de 460 violaciones.

Este panorama se ve mezclado con hechos como los de ayer cuando periodistas de tres medios diferentes fueron expulsados de las manifestaciones que se daban a las afueras del Palacio de Justicia; cuando ya se registró el asesinato de un periodista en el primer mes de este año en San Pedro Sucre, también se da bajo el contexto de tensión que ha establecido el presidente Petro hacia la prensa y en un momento en el que el Estado pide perdón y reconoce su responsabilidad a la familia Cano por la falta de medidas y el fracaso en las investigaciones sobre el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano.

Lo que dicen los panelistas

Para Federico Arango, periodista y editor de opinión de El Tiempo, este es un momento desafiante como pocos, “me preocupa el tema de las burbujas de las redes, de la no coincidencia en hechos, eso es fatal en una sociedad y para el ejercicio periodístico y en la medida en que se hace periodismo buscando complacer unas audiencias”, de otro lado, dijo que es grave el aumento del acoso judicial, así como de los riesgos de quienes hacen buen periodismo en regiones, “la FLIP insiste en regiones donde hay un silencio donde no hay medios, entonces no hay medios que permitan a las personas informarse de lo que pasa”.

Sobre las elecciones en Estados Unidos, dijo que no deja de ser distópico que en una potencia la presidencia se debata entre dos figuras que generan tantos cuestionamientos, “tanto Biden como Trump son la única opción de ganarle el uno al otro, lo cual nos lleva a un escenario de empate negativo y es algo que no toman en cuenta los partidos porque piensan irse con el caballo ganador y no están dispuestos a arriesgar nada”.

Andrés Forero, representante a la cámara por el Centro Democrático, planteó que la situación de orden público ha dejado a los periodistas en algunas regiones del país a merced de las actuaciones de los armados, mientras que de otro lado, está el hostigamiento que viene desde sectores políticos, “el presidente debe ser muy respetuosa, él tiene baja favorabilidad, pocos resultados, escándalos que se repiten y dice que es por una matriz mediática y entonces él saca un periódico que nos cuesta $600 millones de pesos”.

Sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, comentó que las nuevas figuras del republicano no han logrado generar apoyos suficientes para ganarle una primaria a Trump, “y en caso del presidente Biden, lo que uno ve es que a los demócratas le cuesta tener nuevos liderazgos, es un presidente que no es tan popular, tiene problemas en muchos ámbitos; el partido no tiene una figura que represente una carta ganadora más allá del presidente en ejercicio”.

Tatiana Dangond, abogada, columnista en El Heraldo, experta en derechos humanos y derecho internacional humanitario, destacó que en el día del periodista hay dos conversaciones, una sobre libertad de prensa y otra sobre calidad del contenido. Sobre el primer punto, dijo que es claro que el país ha tenido desafíos por la violencia ejercida por armados y por agentes del Estado, “esa realidad ha mejorado, pero en la actualidad y en la coyuntura hay discursos sistemáticos del Gobierno contra periodistas, ese discurso es problemático y pone en riesgo libertad de prensa”.

En cuanto al proceso electoral estadounidense, dijo que hay responsabilidades del Republicano frente a Trump, “Nikki Haley ha demostrado un discurso consistente y a favor de la democracia, pero los republicanos dan total apoyo a Trump, mientras que, en el Demócrata, Kamala Harris esperaba ser nominada, pues la percepción era que Biden sería presidente por un solo término”.

En entrevista, Catalina Botero, abogada y exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planteó que en el escenario de libertad de prensa hay constantes que no cambian como la violencia que se ejerce contra periodistas que investigan asuntos contra el narcotráfico, “esa constante de la violencia y de amenazas persiste, eso no es algo nuevo, aunque durante el proceso de paz disminuyó sustancialmente la violencia contra periodistas”. Otro de los escenarios del panorama es lo que ocurre a nivel judicial con demandas y acciones contra los periodistas, “hay una amenaza constante de judicialización y del proceso penal o civil de un periodista y eso genera un efecto de silenciamiento”. En tercer lugar, habló de la estigmatización ejercida por el poder político, “pasamos de un momento grave de inicios de siglo con estigmatizaciones de políticos con gran influencia señalándolos como territoritos y utilizando el poder del Estado para espiar, después pasamos a un escenario de más tranquilidad y más contención de funcionarios de mayor rango, pero en este Gobierno fue desafortunada la manera como el Presidente se refirió a la prensa en un inicio, el gobierno debe responder con hechos y no estigmatizando, es necesaria una carga de contención para no elevar el riesgo; ahí debe tener más cuidado”.